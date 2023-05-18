В Екатеринбурге в садовом товариществе пропала школьница

Полицейские просят девочку выйти на связь с родителями самостоятельно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге пропала 14-летняя девочка, которая ушла из садового товарищества «Авиатор» днем 18 мая и до сих пор не вернулась. Об этом URA.RU рассказали в городском УМВД России.

«Полиция Екатеринбурга разыскивает девочку (14 лет), которая 18 мая 2023 года в дневное время ушла из СНТ „Авиатор“, расположенном в Октябрьском районе Екатеринбурга и до настоящего времени не вернулась», — сообщают полицейские. Подчеркивается, что раньше девочка не убегала.

Пропавшая школьница ушла из дома в кофте синего цвета и джинсовых шортах. На вид девочка худощавого телосложения, со светлой кожей, русыми короткими волосами, глаза карие.

Всем, кому известно о местонахождении несовершеннолетней, просят сообщать по телефонам: 8 (343) 356-42-06 (дежурная часть отдела полиции № 6) или 02 (102 по мобильному). Также полицейские просят девочку выйти на связь с родителями самостоятельно.

Ранее в Кировграде пропала семилетняя девочка. Однако ее нашли утром, она оказалась в порядке.

Обновлено в 20:39. Девочка нашлась. Все обстоятельства выясняются, заявили в полиции.