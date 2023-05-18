В Екатеринбурге в садовом товариществе пропала школьница

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Группа комиссар. Курган , полиция, наряд полиции
Полицейские просят девочку выйти на связь с родителями самостоятельно Фото:

В Екатеринбурге пропала 14-летняя девочка, которая ушла из садового товарищества «Авиатор» днем 18 мая и до сих пор не вернулась. Об этом URA.RU рассказали в городском УМВД России.

«Полиция Екатеринбурга разыскивает девочку (14 лет), которая 18 мая 2023 года в дневное время ушла из СНТ „Авиатор“, расположенном в Октябрьском районе Екатеринбурга и до настоящего времени не вернулась», — сообщают полицейские. Подчеркивается, что раньше девочка не убегала.

Пропавшая школьница ушла из дома в кофте синего цвета и джинсовых шортах. На вид девочка худощавого телосложения, со светлой кожей, русыми короткими волосами, глаза карие.

Всем, кому известно о местонахождении несовершеннолетней, просят сообщать по телефонам: 8 (343) 356-42-06 (дежурная часть отдела полиции № 6) или 02 (102 по мобильному). Также полицейские просят девочку выйти на связь с родителями самостоятельно.

Ранее в Кировграде пропала семилетняя девочка. Однако ее нашли утром, она оказалась в порядке.

Обновлено в 20:39. Девочка нашлась. Все обстоятельства выясняются, заявили в полиции.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге пропала 14-летняя девочка, которая ушла из садового товарищества «Авиатор» днем 18 мая и до сих пор не вернулась. Об этом URA.RU рассказали в городском УМВД России. «Полиция Екатеринбурга разыскивает девочку (14 лет), которая 18 мая 2023 года в дневное время ушла из СНТ „Авиатор“, расположенном в Октябрьском районе Екатеринбурга и до настоящего времени не вернулась», — сообщают полицейские. Подчеркивается, что раньше девочка не убегала. Пропавшая школьница ушла из дома в кофте синего цвета и джинсовых шортах. На вид девочка худощавого телосложения, со светлой кожей, русыми короткими волосами, глаза карие. Всем, кому известно о местонахождении несовершеннолетней, просят сообщать по телефонам: 8 (343) 356-42-06 (дежурная часть отдела полиции № 6) или 02 (102 по мобильному). Также полицейские просят девочку выйти на связь с родителями самостоятельно. Ранее в Кировграде пропала семилетняя девочка. Однако ее нашли утром, она оказалась в порядке. Обновлено в 20:39. Девочка нашлась. Все обстоятельства выясняются, заявили в полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...