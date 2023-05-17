В Кировграде (Свердловская область) волонтеры и полицейские ведут поиск пропавшей семилетней Анны-Марии Стахеевой. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Прорыв».
«В Кировграде пропала Анна-Мария Стахеева. Приметы: рост 140 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза, волосы русые. Была одета в розовую водолазку, красные спортивные штаны, кроссовки розового цвета», — рассказали на странице «Прорыв Свердловская область» соцсети «Вконтакте».
Розыском пропавшей занимается отделение МВД России «Кировградское». По имеющейся информации просьба звонить в полицию по телефону 83435744112 или руководителю отряда «Прорыв» 89000440220.
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