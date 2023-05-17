17 мая 2023

В Свердловской области пропала семилетняя девочка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дети. Тюмень, ребенок, детская площадка, горка, дети, девочка, детская площадка
Поиск девочки ведут полицейские и волонтеры Фото:

В Кировграде (Свердловская область) волонтеры и полицейские ведут поиск пропавшей семилетней Анны-Марии Стахеевой. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Прорыв».

«В Кировграде пропала Анна-Мария Стахеева. Приметы: рост 140 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза, волосы русые. Была одета в розовую водолазку, красные спортивные штаны, кроссовки розового цвета», — рассказали на странице «Прорыв Свердловская область» соцсети «Вконтакте».

Розыском пропавшей занимается отделение МВД России «Кировградское». По имеющейся информации просьба звонить в полицию по телефону 83435744112 или руководителю отряда «Прорыв» 89000440220.

Ориентировка на пропавшую девочку
Ориентировка на пропавшую девочку
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кировграде (Свердловская область) волонтеры и полицейские ведут поиск пропавшей семилетней Анны-Марии Стахеевой. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Прорыв». «В Кировграде пропала Анна-Мария Стахеева. Приметы: рост 140 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза, волосы русые. Была одета в розовую водолазку, красные спортивные штаны, кроссовки розового цвета», — рассказали на странице «Прорыв Свердловская область» соцсети «Вконтакте». Розыском пропавшей занимается отделение МВД России «Кировградское». По имеющейся информации просьба звонить в полицию по телефону 83435744112 или руководителю отряда «Прорыв» 89000440220.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...