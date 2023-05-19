Какими спектаклями завершат сезон театры Челябинска

Театр «Манекен» (ул. Пушкина, 64) завершит сезон детским мюзиклом «Пеппи» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Подходит к концу театральный сезон: летом многие театры не работают. Какими спектаклями театры Челябинска завершают сезон — в материале URA.RU.

«В этом сезоне осталось еще два спектакля — для наших юных зрителей. 21 мая состоится спектакль «Жили-были две Лисички», а 28 мая — спектакль «Шишок», — сообщила URA.RU пресс-служба Нового художественного театра.

Театр драмы имени Наума Орлова находится на ремонте, но завершающие в этом сезоне спектакли из его репертуара идут на других площадках. 30 мая в 18:30 в Театре ЧТЗ сыграют комедию «Шесть блюд из одной курицы» по пьесе современного драматурга Ганны Слуцки на вечную тему — о взаимоотношении матери и взрослого сына, и поиска этим сыном своей любви и идентичности. А 2 июня в ДК Железнодорожников будет сыграна бессмертная классика — спектакль «Снежная королева» по сказке Ханса Кристиана Андерсена.

Театр оперы и балета завершает сезон отчетно-выпускным концертом отделения хореографического искусства Южно-Уральского искусств имени П.И. Чайковского «Через призму танца». Концерт состоится в 18 часов 11 июня.

Относительно молодой театральный проект — «Mini театр» — завершает майские представления пьесой молодого, но уже довольно известного драматурга из Екатеринбурга Анны Богачевой «Молись и кайся». Спектакль пройдет 30 мая в 19 часов. Впрочем, возможно, летом еще будут показаны отдельные спектакли.

А театр «Манекен» завершит сезон сказкой-мюзиклом для детей «Пеппи» по повести Астрид Линдгрен. Детский мюзикл покажут в «Манекене» 23 июня в 10 и 11:30 утра.