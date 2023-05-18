18 мая 2023

В Сургуте жители пожаловались на новостройку с дырами в стенах

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Алексей Текслер на запуске нового физкультурно-оздоровительный комплекс «Металлург». Кыштым, жилье, недвижимость, дом, доступное жилье, новостройка
В ДСК1 уверены, что жители преувеличивают Фото:

В Сургуте жители купили квартиру в новостройке с дырами в стенах. Об этом URA.RU рассказал один и собственников на условиях анонимности.

«Квартиру брали в ДСК1 на Маяковского. В итоге чистовую отделку пришлось переделывать. Кода начали делать ремонт, оказалось, что в стенах дыры, трещины. Все заделано какими-то тряпками. Все криво. Обратились в компанию ДСК1, они сказали, что разберутся и больше не отвечают», — сообщил собственник.

Журналист агентства обратился за разъяснениями в ДСК1. Руководитель компании Валерий Шестакович сообщил, что все сообщения жителей отрабатываются сотрудниками гарантийного отдела. «Мы отрабатываем обращение каждого клиента. И если есть недочеты, то исправляем. А если нерелевантное требование, то отказываем. Просто последнее время появился какой-то „потребительский терроризм“ со стороны клиентов», — сообщил Шестакович.

Сообщение о некачественном ремонте в квартирах от ДСК1 подтверждают и другие жители города. В telegram-канале «ЧП Сургут» собственник сообщил, что у них в квартире аналогичная картина.

Ранее URA.RU сообщало, что сургутянин отсудил миллион рублей у московского застройщика. Причиной спора стал некачественный ремонт и затянутые сроки сдачи.

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В Сургуте жители купили квартиру в новостройке с дырами в стенах. Об этом URA.RU рассказал один и собственников на условиях анонимности. «Квартиру брали в ДСК1 на Маяковского. В итоге чистовую отделку пришлось переделывать. Кода начали делать ремонт, оказалось, что в стенах дыры, трещины. Все заделано какими-то тряпками. Все криво. Обратились в компанию ДСК1, они сказали, что разберутся и больше не отвечают», — сообщил собственник. Журналист агентства обратился за разъяснениями в ДСК1. Руководитель компании Валерий Шестакович сообщил, что все сообщения жителей отрабатываются сотрудниками гарантийного отдела. «Мы отрабатываем обращение каждого клиента. И если есть недочеты, то исправляем. А если нерелевантное требование, то отказываем. Просто последнее время появился какой-то „потребительский терроризм“ со стороны клиентов», — сообщил Шестакович. Сообщение о некачественном ремонте в квартирах от ДСК1 подтверждают и другие жители города. В telegram-канале «ЧП Сургут» собственник сообщил, что у них в квартире аналогичная картина. Ранее URA.RU сообщало, что сургутянин отсудил миллион рублей у московского застройщика. Причиной спора стал некачественный ремонт и затянутые сроки сдачи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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