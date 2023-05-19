19 мая 2023

Федеральный чиновник поблагодарил пермского губернатора за форум гостеприимства

В Перми завершился туристический форум гостеприимства
© Служба новостей «URA.RU»
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Гранд финал конкурса "Мастера гостеприимства". Пермь, участники форума
В столице Прикамья завершился форум гостеприимства Фото:

Гендиректор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров поблагодарил губернатора Прикамья Дмитрия Махонина за прекрасную организацию форума гостеприимства. Федеральный чиновник назвал мероприятие незабываемым.

«Три насыщенных, ярких дня, более тысячи участников… незабываемые закаты на берегу Камы — таким получилось одно из главных туристических событий года. Хотелось бы поблагодарить команду правительства Пермского края и лично губернатора региона за гостеприимный прием», — цитирует ТАСС слова Комиссарова.

По данным агентства, победителями туристического форума «Мастера гостеприимства» в Перми стали 23 участника из 17 регионов России. В столицу Прикамья приезжали те, кто развивает свои территории, продвигает локальные туристические проекты: экскурсоводы, гиды, рестораторы, отельеры.

Ранее URA.RU писало, что среди участников форума гостеприимства в Перми были и новые субъекты России. Это Донецкая и Луганская республики, а также Запорожская область.

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Гендиректор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров поблагодарил губернатора Прикамья Дмитрия Махонина за прекрасную организацию форума гостеприимства. Федеральный чиновник назвал мероприятие незабываемым. «Три насыщенных, ярких дня, более тысячи участников… незабываемые закаты на берегу Камы — таким получилось одно из главных туристических событий года. Хотелось бы поблагодарить команду правительства Пермского края и лично губернатора региона за гостеприимный прием», — цитирует ТАСС слова Комиссарова. По данным агентства, победителями туристического форума «Мастера гостеприимства» в Перми стали 23 участника из 17 регионов России. В столицу Прикамья приезжали те, кто развивает свои территории, продвигает локальные туристические проекты: экскурсоводы, гиды, рестораторы, отельеры. Ранее URA.RU писало, что среди участников форума гостеприимства в Перми были и новые субъекты России. Это Донецкая и Луганская республики, а также Запорожская область.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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