The Guardian: ВСУ на фронте помогает советская, а не западная техника

20 мая 2023 в 10:43 Размер текста - 17 +

Запад передал Украине недостаточно техники, считает бывший военный Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) добились почти всех своих успехов за счет оставшихся у страны советских танков и другой техники, которая перешла Украине после распада СССР. Об этом заявил бывший военный и писатель Фрэнк Ледвидж, отметив слабую помощь Запада. «На военном фронте характер и масштабы западной помощи совершенно недостаточны для поддержания усилий Украины по возвращению территорий. Реальность такова, что удивительные успехи сил обороны Украины были основаны в основном на бывшем советском инвентаре. Вооружение НАТО дополнило, но не вытеснило эту технику. По мере того, как неумолимая сила истощения сказывается на их существующем комплекте, потребность в новых и более совершенных вооружениях в больших количествах будет возрастать», — передает The Guardian позицию Ледвиджа. По его словам, командующий украинскими войсками генерал Валерий Залужный ранее запрашивал не менее 300 танков, однако в реальности ситуация сложилась иначе. «К настоящему времени США и союзные страны пообещали около 140 достаточно современных машин западного производства. Германия заявляет, что поставила 18 Leopard 2, хотя, по слухам в Киеве, около половины из них не готовы к бою. Великобритания — 14 танков Challenger 2. США пообещали 31 танк Abrams. Тем не менее, они не появятся до осени», — указал автор статьи. Ранее URA.RU сообщало о причинах, по которым Украина не может перейти в наступление. Как указывают в издании Assossiated Press, Запад до сих пор не поставил Киеву большую часть обещанной техники. Кроме танков на Украине ожидают еще более 400 боевых машин Marauders и американских БМП Bradley. Их обещали предоставить в объеме 700 единиц, однако прибыло лишь 300. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) добились почти всех своих успехов за счет оставшихся у страны советских танков и другой техники, которая перешла Украине после распада СССР. Об этом заявил бывший военный и писатель Фрэнк Ледвидж, отметив слабую помощь Запада. «На военном фронте характер и масштабы западной помощи совершенно недостаточны для поддержания усилий Украины по возвращению территорий. Реальность такова, что удивительные успехи сил обороны Украины были основаны в основном на бывшем советском инвентаре. Вооружение НАТО дополнило, но не вытеснило эту технику. По мере того, как неумолимая сила истощения сказывается на их существующем комплекте, потребность в новых и более совершенных вооружениях в больших количествах будет возрастать», — передает The Guardian позицию Ледвиджа. По его словам, командующий украинскими войсками генерал Валерий Залужный ранее запрашивал не менее 300 танков, однако в реальности ситуация сложилась иначе. «К настоящему времени США и союзные страны пообещали около 140 достаточно современных машин западного производства. Германия заявляет, что поставила 18 Leopard 2, хотя, по слухам в Киеве, около половины из них не готовы к бою. Великобритания — 14 танков Challenger 2. США пообещали 31 танк Abrams. Тем не менее, они не появятся до осени», — указал автор статьи. Ранее URA.RU сообщало о причинах, по которым Украина не может перейти в наступление. Как указывают в издании Assossiated Press, Запад до сих пор не поставил Киеву большую часть обещанной техники. Кроме танков на Украине ожидают еще более 400 боевых машин Marauders и американских БМП Bradley. Их обещали предоставить в объеме 700 единиц, однако прибыло лишь 300.