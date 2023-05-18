Financial Times: Вашингтон дает Киеву пять месяцев, чтобы добиться успеха на поле боя

Financial Times: ближайшие пять месяцев решат судьбу Украины
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Соединенные Штаты Америки. США, белый дом, вашингтон, американцы
У Украины есть только пять месяцев, чтобы изменить ситуацию на фронте Фото:
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Украина может изменить ситуацию на поле боя только в блажащие пять месяцев. Это связано с тем, что военная помощь от США и союзников закончится в ближайшие пять месяцев. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Некоторые союзники, которые поддерживают регулярные контакты с США по вопросу Украины, говорят, что Вашингтон считает следующие пять месяцев решающими для исхода конфликта и последним реальным шансом для Киева изменить ситуацию на местах?» — говорится в материале. Военной помощи со стороны Запада хватит примерно на пять месяцев, следует из текста.

В газете отмечается, что уровень военной поддержки Украине от западных стран скоро достигнет максимума. Сейчас администрация президента США Джо Байдена находится под давлением, из-за поставок военной помощи Киеву. Это связано с тем, что Штаты отправили стране большое число военной техники.

В середине мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватает боеприпасов. Этим он объяснил оттягивание масштабного, как говорили в Киеве, контрнаступления. Военный эксперт Евгений Михайлов отметил, что украинское наступление обречено на провал. Россия ослабляет возможности тех бригад, которые готовятся к контрнаступлению, отметил он. Его слова приводит телеканал 360.

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Украина может изменить ситуацию на поле боя только в блажащие пять месяцев. Это связано с тем, что военная помощь от США и союзников закончится в ближайшие пять месяцев. Об этом сообщает газета Financial Times. «Некоторые союзники, которые поддерживают регулярные контакты с США по вопросу Украины, говорят, что Вашингтон считает следующие пять месяцев решающими для исхода конфликта и последним реальным шансом для Киева изменить ситуацию на местах?» — говорится в материале. Военной помощи со стороны Запада хватит примерно на пять месяцев, следует из текста. В газете отмечается, что уровень военной поддержки Украине от западных стран скоро достигнет максимума. Сейчас администрация президента США Джо Байдена находится под давлением, из-за поставок военной помощи Киеву. Это связано с тем, что Штаты отправили стране большое число военной техники. В середине мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватает боеприпасов. Этим он объяснил оттягивание масштабного, как говорили в Киеве, контрнаступления. Военный эксперт Евгений Михайлов отметил, что украинское наступление обречено на провал. Россия ослабляет возможности тех бригад, которые готовятся к контрнаступлению, отметил он. Его слова приводит телеканал 360.
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