Financial Times: Вашингтон дает Киеву пять месяцев, чтобы добиться успеха на поле боя

Financial Times: ближайшие пять месяцев решат судьбу Украины

18 мая 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

У Украины есть только пять месяцев, чтобы изменить ситуацию на фронте Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина может изменить ситуацию на поле боя только в блажащие пять месяцев. Это связано с тем, что военная помощь от США и союзников закончится в ближайшие пять месяцев. Об этом сообщает газета Financial Times. «Некоторые союзники, которые поддерживают регулярные контакты с США по вопросу Украины, говорят, что Вашингтон считает следующие пять месяцев решающими для исхода конфликта и последним реальным шансом для Киева изменить ситуацию на местах?» — говорится в материале . Военной помощи со стороны Запада хватит примерно на пять месяцев, следует из текста. В газете отмечается, что уровень военной поддержки Украине от западных стран скоро достигнет максимума. Сейчас администрация президента США Джо Байдена находится под давлением, из-за поставок военной помощи Киеву. Это связано с тем, что Штаты отправили стране большое число военной техники. В середине мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватает боеприпасов. Этим он объяснил оттягивание масштабного, как говорили в Киеве, контрнаступления. Военный эксперт Евгений Михайлов отметил, что украинское наступление обречено на провал. Россия ослабляет возможности тех бригад, которые готовятся к контрнаступлению, отметил он. Его слова приводит телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина может изменить ситуацию на поле боя только в блажащие пять месяцев. Это связано с тем, что военная помощь от США и союзников закончится в ближайшие пять месяцев. Об этом сообщает газета Financial Times. «Некоторые союзники, которые поддерживают регулярные контакты с США по вопросу Украины, говорят, что Вашингтон считает следующие пять месяцев решающими для исхода конфликта и последним реальным шансом для Киева изменить ситуацию на местах?» — говорится в материале. Военной помощи со стороны Запада хватит примерно на пять месяцев, следует из текста. В газете отмечается, что уровень военной поддержки Украине от западных стран скоро достигнет максимума. Сейчас администрация президента США Джо Байдена находится под давлением, из-за поставок военной помощи Киеву. Это связано с тем, что Штаты отправили стране большое число военной техники. В середине мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватает боеприпасов. Этим он объяснил оттягивание масштабного, как говорили в Киеве, контрнаступления. Военный эксперт Евгений Михайлов отметил, что украинское наступление обречено на провал. Россия ослабляет возможности тех бригад, которые готовятся к контрнаступлению, отметил он. Его слова приводит телеканал 360.