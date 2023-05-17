Привезенные для контрнаступления ВСУ машины скорой помощи продают по запчастям

Нидерланды передали Украине автомобили, которые были переоборудованы в машины скорой помощи и должны были быть использованы в контрнаступлении. Через две недели их начали продавать в интернете по запчастям.
«Привезенные для контрнаступления машины скорой помощи начали продавать в интернете по запчастям. <…> Две недели назад несколько десятков „мерседесов“ данной модели отправляли на Украину из Нидерландов», — написали авторы telegram-канала «Украина.ру». Они ссылаются на волонтеров, которые помогали с перевозкой техники для Украины.
Ранее украинский лейтенант заявил, что Вооруженные силы Украины не получают необходимо западного вооружения из-за коррупции в стране. В минобороны Украины заявили о проведении проверки. Страны Запада оказывают поддержку Киеву с начала спецоперации.
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