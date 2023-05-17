Привезенные для контрнаступления ВСУ машины скорой помощи продают по запчастям

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, шеврон, ВСУ, stock
Украина распродает западную технику по частям, пишет Украина.ру Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Нидерланды передали Украине автомобили, которые были переоборудованы в машины скорой помощи и должны были быть использованы в контрнаступлении. Через две недели их начали продавать в интернете по запчастям.

«Привезенные для контрнаступления машины скорой помощи начали продавать в интернете по запчастям. <…> Две недели назад несколько десятков „мерседесов“ данной модели отправляли на Украину из Нидерландов», — написали авторы telegram-канала «Украина.ру». Они ссылаются на волонтеров, которые помогали с перевозкой техники для Украины.

Ранее украинский лейтенант заявил, что Вооруженные силы Украины не получают необходимо западного вооружения из-за коррупции в стране. В минобороны Украины заявили о проведении проверки. Страны Запада оказывают поддержку Киеву с начала спецоперации.

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Нидерланды передали Украине автомобили, которые были переоборудованы в машины скорой помощи и должны были быть использованы в контрнаступлении. Через две недели их начали продавать в интернете по запчастям. «Привезенные для контрнаступления машины скорой помощи начали продавать в интернете по запчастям. <…> Две недели назад несколько десятков „мерседесов“ данной модели отправляли на Украину из Нидерландов», — написали авторы telegram-канала «Украина.ру». Они ссылаются на волонтеров, которые помогали с перевозкой техники для Украины. Ранее украинский лейтенант заявил, что Вооруженные силы Украины не получают необходимо западного вооружения из-за коррупции в стране. В минобороны Украины заявили о проведении проверки. Страны Запада оказывают поддержку Киеву с начала спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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