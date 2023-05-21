В ХМАО горит больше ста гектаров травы и леса

22 мая 2023 в 11:09 Размер текста - 17 +

Общая площадь лесных пожаров превышает 200 гектаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ХМАО зафиксировано 4 действующих природных пожара. Как сообщили URA.RU в окружном управлении МЧС, идет ликвидация двух лесных пожаров и двух ландшафтных (горит трава). «Лесные пожары зафиксированы в Кондинском и Сургутском районах. Общая площадь составляет почти 55 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. Ландшафтные пожары зафиксированы в Октябрьском и Сургутском районах. Оба очага находятся на безопасном расстоянии от населенных пунктов. Совокупная площадь — 165 гектаров», — сообщили в управлении. В тушении пожаров участвует более 60 человек пожарной охраны. Для борьбы с огнем планируется применение авиации. На помощь вызван вертолет с водосливным устройством. Ранее URA.RU сообщало, что добровольцы в ХМАО помогли потушить лесной пожар возле нефтяной площадки. Участники учебно-полевых сборов «Тушение ландшафтных пожаров» помогли подразделению ГО и ЧС города Сургута справиться с возгоранием травы.

В ХМАО зафиксировано 4 действующих природных пожара. Как сообщили URA.RU в окружном управлении МЧС, идет ликвидация двух лесных пожаров и двух ландшафтных (горит трава). «Лесные пожары зафиксированы в Кондинском и Сургутском районах. Общая площадь составляет почти 55 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет. Ландшафтные пожары зафиксированы в Октябрьском и Сургутском районах. Оба очага находятся на безопасном расстоянии от населенных пунктов. Совокупная площадь — 165 гектаров», — сообщили в управлении. В тушении пожаров участвует более 60 человек пожарной охраны. Для борьбы с огнем планируется применение авиации. На помощь вызван вертолет с водосливным устройством. Ранее URA.RU сообщало, что добровольцы в ХМАО помогли потушить лесной пожар возле нефтяной площадки. Участники учебно-полевых сборов «Тушение ландшафтных пожаров» помогли подразделению ГО и ЧС города Сургута справиться с возгоранием травы.