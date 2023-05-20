Добровольцы в ХМАО помогли потушить лесной пожар возле нефтяной площадки

Огонь был полностью потушен добровольцами, экстренными службами и работниками нефтяной компании Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

В ХМАО участники учебно-полевых сборов «Тушение ландшафтных пожаров» помогли подразделению ГО и ЧС города Сургута в тушении природного пожара вблизи двух нефтяных площадок. Об этом сообщается в telegram-канале гуманитарного добровольческого корпуса ХМАО.

«Первый день сборов для участников завершился тушением природного пожара. По просьбе сотрудников МЧС добровольцы, не дождавшись окончания учебного дня, выехали на помощь. Присутствовала угроза распространения огня на две кустовые нефтяные площадки», — говорится в сообщении.

Уточняется, что наблюдалось несколько очагов горения поймы и лесного массива. Совместными усилиями добровольцев, экстренных служб и работников нефтяной компании пожар был ликвидирован.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе по состоянию на 9 утра 21 мая проводятся работы по тушению двух ландшафтных и трех лесных пожаров. Площадь возгораний составила 259,7 гектар.