Пермяков приглашают в театральный тур с посещением фабрик

Пермский туроператор открыл продажу театральных туров в Лысьву с посещением местных фабрик
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Закулисье академического Театра-Театра. Пермь , сцена, театр-театр
Туристам покажут закулисье лысьвенского театра, а также производство носков и эмали Фото:

Жители Перми смогут одними из первых увидеть спектакль «То самое» в Лысьвенском драматическом театре. Пермский туроператор организует театральный тур в Лысьву.

Участников путешествия проведут закулисы, покажут гримерные и костюмерный цех. А в завершении представят спектакль «То самое», премьера которого состоялась в мае этого гора, сообщают в группе «РаСветТур — Туры по России» в соцсети «ВКонтакте».

«К началу ХХ века практически на каждом крупном заводе Урала существовал кружок любителей драматического искусства. Не была исключением и Лысьва — столица огромного горного округа графов Шуваловых. Изюминкой тура станет посещение Лысьвенского драматического театра с просмотром спектакля», — рассказывают организаторы. Кроме театра туристы побывают в фирменных магазинах Лысьвенской чулочной фабрики и Лысьвенской эмали, отмечает туроператор.

Стоимость путешествия — 3 600 рублей с человека. В эту сумму включен проезд, услуги экскурсовода, обед. За билет в театр придется заплатить отдельно: 500 рублей с человека в партер.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермская турфирма организовала тур в «Уральскую Швейцарию». Участникам путешествия на поезде и моторных лодках покажут поселок Кын.

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Жители Перми смогут одними из первых увидеть спектакль «То самое» в Лысьвенском драматическом театре. Пермский туроператор организует театральный тур в Лысьву. Участников путешествия проведут закулисы, покажут гримерные и костюмерный цех. А в завершении представят спектакль «То самое», премьера которого состоялась в мае этого гора, сообщают в группе «РаСветТур — Туры по России» в соцсети «ВКонтакте». «К началу ХХ века практически на каждом крупном заводе Урала существовал кружок любителей драматического искусства. Не была исключением и Лысьва — столица огромного горного округа графов Шуваловых. Изюминкой тура станет посещение Лысьвенского драматического театра с просмотром спектакля», — рассказывают организаторы. Кроме театра туристы побывают в фирменных магазинах Лысьвенской чулочной фабрики и Лысьвенской эмали, отмечает туроператор. Стоимость путешествия — 3 600 рублей с человека. В эту сумму включен проезд, услуги экскурсовода, обед. За билет в театр придется заплатить отдельно: 500 рублей с человека в партер. Ранее URA.RU рассказывало, что пермская турфирма организовала тур в «Уральскую Швейцарию». Участникам путешествия на поезде и моторных лодках покажут поселок Кын.
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