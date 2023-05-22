22 мая 2023

Пермским чиновникам запретили жесты, намекающие на дачу взятки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Пермь, чиновники, решение, депутаты, консенсус
Муниципальным служащим придется следить за своими жестами Фото:

Сотрудникам администрации Пермского округа запретили жесты, которые могут быть восприняты, как согласие дать или принять взятку. Об этом говорится в обновленном кодексе этики и служебного поведения муниципальных служащих, который утвержден мэрией. Документ размещен в открытом доступе.

«Муниципальные служащие должны воздерживаться от поведения (высказываний, жестов, действий), которое может быть воспринято окружающими, как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки», — прописано в стандартах антикоррупционного поведения служащих. Помимо этого, чиновникам запрещается без разрешения главы администрации принимать награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств.

Ранее в Югре чиновникам запретили иметь иностранное гражданство. Изменения в кодекс этики и служебного поведения госслужащих внесла губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудникам администрации Пермского округа запретили жесты, которые могут быть восприняты, как согласие дать или принять взятку. Об этом говорится в обновленном кодексе этики и служебного поведения муниципальных служащих, который утвержден мэрией. Документ размещен в открытом доступе. «Муниципальные служащие должны воздерживаться от поведения (высказываний, жестов, действий), которое может быть воспринято окружающими, как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки», — прописано в стандартах антикоррупционного поведения служащих. Помимо этого, чиновникам запрещается без разрешения главы администрации принимать награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств. Ранее в Югре чиновникам запретили иметь иностранное гражданство. Изменения в кодекс этики и служебного поведения госслужащих внесла губернатор ХМАО Наталья Комарова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...