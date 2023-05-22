Пермским чиновникам запретили жесты, намекающие на дачу взятки

Сотрудникам администрации Пермского округа запретили жесты, которые могут быть восприняты, как согласие дать или принять взятку. Об этом говорится в обновленном кодексе этики и служебного поведения муниципальных служащих, который утвержден мэрией. Документ размещен в открытом доступе.
«Муниципальные служащие должны воздерживаться от поведения (высказываний, жестов, действий), которое может быть воспринято окружающими, как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки», — прописано в стандартах антикоррупционного поведения служащих. Помимо этого, чиновникам запрещается без разрешения главы администрации принимать награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств.
Ранее в Югре чиновникам запретили иметь иностранное гражданство. Изменения в кодекс этики и служебного поведения госслужащих внесла губернатор ХМАО Наталья Комарова.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.