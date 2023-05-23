В ХМАО жители обвинили «Ленту» в черном маркетинге

24 мая 2023 в 09:30 Размер текста - 17 +

В «Ленте» пообещали разобраться в случившемся Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Сургута обвинили сотрудников магазина «Лента» в использовании уловок, позволяющих наживаться на невнимательности покупателей. Об этом URA.RU сообщил местный житель на условиях анонимности. «При входе в магазин продают манго по акции. Цена указана большими цифрами — 99 рублей. Мы с женой подумали, что раз товар в заводской упаковке, то и цена за штуку. Взяли три. То, что манго обошелся дороже в пять раз, чем мы рассчитывали, обнаружили только дома. Список покупок был большой, и на это в магазине внимание не обратили. Пришлось ехать возвращать. Оказалось, на ценнике маленькими буквами написано, что стоимость за сто граммов», — сообщил собеседник. При этом мужчина отметил, что при возврате попросил продать ему 100 граммов манго, но сотрудники «Ленты» отказались, сославшись, что заводскую упаковку вскрывать нельзя. «Товар продают только упаковкой, а цену почему-то ставят за сто граммов. Не каждый обратит внимание на кассе, что ошибся. Видимо, на это в магазине и рассчитывают. Это уже не первый случай путаницы с ценниками», — добавил собеседник. В Роспотребнадзоре ХМАО журналисту URA.RU сообщили, что в данном случае нарушений действующего законодательства нет. И посоветовали покупателям внимательнее смотреть на ценники. В «Ленте» уверили, что не собирались никого вводить в заблуждение. Цена в граммах указана для удобства покупателя. «Если говорить про сушеный манго, фрукт поступает в магазин в упаковке весом 500 граммов. Магазин продает его как в таком виде, так и в фасованном виде меньшим объемом. Если покупатель получил отказ, мы готовы провести проверку действий продавца», — сообщили в компании. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО покупатели «Ленты» жалуются на игрушку Хагги-Вагги, похожую на фаллический символ. Клиентов возмутило, что один из персонажей хоррор-игры Poppy Playtime вызывает неприличные ассоциации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Сургута обвинили сотрудников магазина «Лента» в использовании уловок, позволяющих наживаться на невнимательности покупателей. Об этом URA.RU сообщил местный житель на условиях анонимности. «При входе в магазин продают манго по акции. Цена указана большими цифрами — 99 рублей. Мы с женой подумали, что раз товар в заводской упаковке, то и цена за штуку. Взяли три. То, что манго обошелся дороже в пять раз, чем мы рассчитывали, обнаружили только дома. Список покупок был большой, и на это в магазине внимание не обратили. Пришлось ехать возвращать. Оказалось, на ценнике маленькими буквами написано, что стоимость за сто граммов», — сообщил собеседник. При этом мужчина отметил, что при возврате попросил продать ему 100 граммов манго, но сотрудники «Ленты» отказались, сославшись, что заводскую упаковку вскрывать нельзя. «Товар продают только упаковкой, а цену почему-то ставят за сто граммов. Не каждый обратит внимание на кассе, что ошибся. Видимо, на это в магазине и рассчитывают. Это уже не первый случай путаницы с ценниками», — добавил собеседник. В Роспотребнадзоре ХМАО журналисту URA.RU сообщили, что в данном случае нарушений действующего законодательства нет. И посоветовали покупателям внимательнее смотреть на ценники. В «Ленте» уверили, что не собирались никого вводить в заблуждение. Цена в граммах указана для удобства покупателя. «Если говорить про сушеный манго, фрукт поступает в магазин в упаковке весом 500 граммов. Магазин продает его как в таком виде, так и в фасованном виде меньшим объемом. Если покупатель получил отказ, мы готовы провести проверку действий продавца», — сообщили в компании. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО покупатели «Ленты» жалуются на игрушку Хагги-Вагги, похожую на фаллический символ. Клиентов возмутило, что один из персонажей хоррор-игры Poppy Playtime вызывает неприличные ассоциации.