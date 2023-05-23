23 мая 2023

Синоптики обещают челябинцам самый жаркий день мая. Скрин

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Лето, жара. Челябинск, жара, лето, дети, нога, пацаны, фонтан, купание, ребятишки
Температура воздуха в области достигнет 30 градусов тепла Фото:

Ближайший четверг, 25 мая, станет самым жарким днем месяца для жителей Челябинской области. Об этом говорится в прогнозе синоптиков на сайте «Гисметео».

«В четверг, 25 мая, дневная температура воздуха в Челябинской области достигнет 30 градусов тепла. Затем до конца месяца дневные температуры в регионе будут колебаться в пределах 27-29 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.

Таким образом 25 мая станет самым теплым днем весны. Синоптики в этот день также не исключают в регионе кратковременные дожди и облачность.

Ранее синоптики предупреждали жителей Челябинской области о жаре в конце мая до +32 градусов. Теперь, согласно обновленным данным, температура воздуха лишь приблизится к 30-градусной отметке.

25 мая станет самым теплым днем весны
25 мая станет самым теплым днем весны

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Ближайший четверг, 25 мая, станет самым жарким днем месяца для жителей Челябинской области. Об этом говорится в прогнозе синоптиков на сайте «Гисметео». «В четверг, 25 мая, дневная температура воздуха в Челябинской области достигнет 30 градусов тепла. Затем до конца месяца дневные температуры в регионе будут колебаться в пределах 27-29 градусов тепла», — прогнозируют синоптики. Таким образом 25 мая станет самым теплым днем весны. Синоптики в этот день также не исключают в регионе кратковременные дожди и облачность. Ранее синоптики предупреждали жителей Челябинской области о жаре в конце мая до +32 градусов. Теперь, согласно обновленным данным, температура воздуха лишь приблизится к 30-градусной отметке.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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