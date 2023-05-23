Температура воздуха в области достигнет 30 градусов тепла Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ближайший четверг, 25 мая, станет самым жарким днем месяца для жителей Челябинской области. Об этом говорится в прогнозе синоптиков на сайте «Гисметео».

«В четверг, 25 мая, дневная температура воздуха в Челябинской области достигнет 30 градусов тепла. Затем до конца месяца дневные температуры в регионе будут колебаться в пределах 27-29 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.

Таким образом 25 мая станет самым теплым днем весны. Синоптики в этот день также не исключают в регионе кратковременные дожди и облачность.

Ранее синоптики предупреждали жителей Челябинской области о жаре в конце мая до +32 градусов. Теперь, согласно обновленным данным, температура воздуха лишь приблизится к 30-градусной отметке.