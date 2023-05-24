Почти треть екатеринбургских компаний перешли на отечественное ПО

25 мая 2023 в 11:51 Размер текста - 17 +

Пятая часть компаний Екатеринбурга начали изучать предложения российских вендоров в сфере IT Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге 28% компаний перешли на отечественное программное обеспечение (ПО), которое используется для функционирования бизнес-процессов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе аналитического агентства A2:Research. «На фоне ухода зарубежных компаний с российского рынка в 2022 году 28% организаций из Екатеринбурга перешли на отечественные IT-продукты. Кроме того, для половины (48%) предпринимателей важно, чтобы ПО для бизнеса было разработано в России. Порядка 24% владельцев компаний, которые используют иностранное программное обеспечение, уже изучают предложения местных вендоров», — сказано в сообщении. Екатеринбургские компании, использующие отечественное ПО, отмечают его привлекательную стоимость, простоту использования и высокую эффективность. Пользователи зарубежных программ сталкиваются с проблемами в продлении лицензии, в технической поддержке и оплате обслуживания. По словам управляющего компании-разработчика цифровой системы прогнозирования потребительского спроса Novo Forecast Enterprise Евгения Непейводы, российские разработки в области ПО для логистики и цепей поставок существуют уже несколько лет, однако активный интерес к ним стал появляться только в прошлом году. «Подобные отечественные решения успешно конкурируют с западными аналогами и даже превосходят их», — добавил он. Ранее глава УТПП Андрей Беседин отметил уход зарубежных IT-компаний как стимул к росту уральских организаций. Из-за чего на рынке труда вырос спрос на айтишников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге 28% компаний перешли на отечественное программное обеспечение (ПО), которое используется для функционирования бизнес-процессов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе аналитического агентства A2:Research. «На фоне ухода зарубежных компаний с российского рынка в 2022 году 28% организаций из Екатеринбурга перешли на отечественные IT-продукты. Кроме того, для половины (48%) предпринимателей важно, чтобы ПО для бизнеса было разработано в России. Порядка 24% владельцев компаний, которые используют иностранное программное обеспечение, уже изучают предложения местных вендоров», — сказано в сообщении. Екатеринбургские компании, использующие отечественное ПО, отмечают его привлекательную стоимость, простоту использования и высокую эффективность. Пользователи зарубежных программ сталкиваются с проблемами в продлении лицензии, в технической поддержке и оплате обслуживания. По словам управляющего компании-разработчика цифровой системы прогнозирования потребительского спроса Novo Forecast Enterprise Евгения Непейводы, российские разработки в области ПО для логистики и цепей поставок существуют уже несколько лет, однако активный интерес к ним стал появляться только в прошлом году. «Подобные отечественные решения успешно конкурируют с западными аналогами и даже превосходят их», — добавил он. Ранее глава УТПП Андрей Беседин отметил уход зарубежных IT-компаний как стимул к росту уральских организаций. Из-за чего на рынке труда вырос спрос на айтишников.