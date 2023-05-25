Кто стал виновников ДТП — трамвай или «Газель», неизвестно
В районе Сортировки в Екатеринбурге трамвай столкнулся с «Газелью». Судя по видео, грузовая машина от удара перевернулась.
«На Технической, 13 трамвай снес „Газель“. Движение в сторону Бебеля остановлено», — сообщает читатель telegram-канала «Безумный ЕКБ».
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответа на запрос не поступало.
Ранее в Нижнем Тагиле возле Дворца ледового спорта водитель легковой машины врезался в трамвай. Из-за аварии остановились трамваи.
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