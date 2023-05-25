В Екатеринбурге трамвай протаранил «Газель». Фото, видео

25 мая 2023 в 18:14 Размер текста - 17 +

Кто стал виновников ДТП — трамвай или «Газель», неизвестно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В районе Сортировки в Екатеринбурге трамвай столкнулся с «Газелью». Судя по видео, грузовая машина от удара перевернулась. «На Технической, 13 трамвай снес „Газель“. Движение в сторону Бебеля остановлено», — сообщает читатель telegram-канала «Безумный ЕКБ». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответа на запрос не поступало. Ранее в Нижнем Тагиле возле Дворца ледового спорта водитель легковой машины врезался в трамвай. Из-за аварии остановились трамваи. Фото: читатели URA.RU

В районе Сортировки в Екатеринбурге трамвай столкнулся с «Газелью». Судя по видео, грузовая машина от удара перевернулась. «На Технической, 13 трамвай снес „Газель“. Движение в сторону Бебеля остановлено», — сообщает читатель telegram-канала «Безумный ЕКБ». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответа на запрос не поступало. Ранее в Нижнем Тагиле возле Дворца ледового спорта водитель легковой машины врезался в трамвай. Из-за аварии остановились трамваи.