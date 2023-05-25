В Екатеринбурге трамвай протаранил «Газель». Фото, видео

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Виды города. Екатеринбург, общественный транспорт, трамвай, татра т3
Кто стал виновников ДТП — трамвай или «Газель», неизвестно Фото:

В районе Сортировки в Екатеринбурге трамвай столкнулся с «Газелью». Судя по видео, грузовая машина от удара перевернулась.

«На Технической, 13 трамвай снес „Газель“. Движение в сторону Бебеля остановлено», — сообщает читатель telegram-канала «Безумный ЕКБ».

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответа на запрос не поступало.

Ранее в Нижнем Тагиле возле Дворца ледового спорта водитель легковой машины врезался в трамвай. Из-за аварии остановились трамваи.

Фото:

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В районе Сортировки в Екатеринбурге трамвай столкнулся с «Газелью». Судя по видео, грузовая машина от удара перевернулась. «На Технической, 13 трамвай снес „Газель“. Движение в сторону Бебеля остановлено», — сообщает читатель telegram-канала «Безумный ЕКБ». Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответа на запрос не поступало. Ранее в Нижнем Тагиле возле Дворца ледового спорта водитель легковой машины врезался в трамвай. Из-за аварии остановились трамваи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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