31 марта 2023

В Нижнем Тагиле водитель иномарки протаранил трамвай. Видео

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Трамвай. Нижний Тагил, город нижний тагил, трамвай, электрический транспорт
Инцидент произошел в Дзержинском районе около 12 часов дня (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 1 апреля в Дзержинском районе возле Дворца ледового спорта водитель легковой машины врезался в трамвай. Из-за аварии остановились трамваи, сообщил очевидец.

«На Вагонке произошло ДТП. Легковушка влетела в трамвай, после чего общественный транспорт встал», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил», ссылаясь на очевидца.

На данный момент информации о пострадавших нет. В МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили корреспонденту URA.RU, что в Госавтоинспекцию никто не обращался. Журналист агентства отправил запрос в УГИБДД по Свердловской области.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге остановились трамваи из-за случившегося ДТП. Инцидент произошел на проспекте Космонавтов.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 1 апреля в Дзержинском районе возле Дворца ледового спорта водитель легковой машины врезался в трамвай. Из-за аварии остановились трамваи, сообщил очевидец. «На Вагонке произошло ДТП. Легковушка влетела в трамвай, после чего общественный транспорт встал», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил», ссылаясь на очевидца. На данный момент информации о пострадавших нет. В МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили корреспонденту URA.RU, что в Госавтоинспекцию никто не обращался. Журналист агентства отправил запрос в УГИБДД по Свердловской области. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге остановились трамваи из-за случившегося ДТП. Инцидент произошел на проспекте Космонавтов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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