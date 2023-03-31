В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 1 апреля в Дзержинском районе возле Дворца ледового спорта водитель легковой машины врезался в трамвай. Из-за аварии остановились трамваи, сообщил очевидец.
«На Вагонке произошло ДТП. Легковушка влетела в трамвай, после чего общественный транспорт встал», — пишет telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил», ссылаясь на очевидца.
На данный момент информации о пострадавших нет. В МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили корреспонденту URA.RU, что в Госавтоинспекцию никто не обращался. Журналист агентства отправил запрос в УГИБДД по Свердловской области.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге остановились трамваи из-за случившегося ДТП. Инцидент произошел на проспекте Космонавтов.
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