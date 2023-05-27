В Магнитогорске спасли девушку, которая вылезла на опору моста за кольцом. Фото

28 мая 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Девушку с моста сняли альпинисты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Спасатели в Магнитогорске (Челябинская область) эвакуировали девушку, которая вылезла на опору Казачьего моста за кольцом и не смогла подняться обратно. Как сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области (ПСС), беспомощную девушку заметили рыбаки. «В Магнитогорске местные рыбаки сообщили о девушке, оказавшейся в беспомощном состоянии на одной из опор Казачьего моста. Девушка находилась на площадке, расположенной ниже уровня тротуаров на два метра», — рассказали в ПСС региона. Девушка пояснила, что помогала прохожей достать кольцо, которое упало на площадку. Вылезти на опору девушка смогла, а подняться обратно — нет. Спасатели эвакуировали ее с помощью альпинистского снаряжения. Она не пострадала, полиция взяла с девушки объяснения. Казачий мост в Магнитогорске, на опору которого девушка вылезла за кольцом Поисково-спасательная служба Челябинской области

Спасатели в Магнитогорске (Челябинская область) эвакуировали девушку, которая вылезла на опору Казачьего моста за кольцом и не смогла подняться обратно. Как сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области (ПСС), беспомощную девушку заметили рыбаки. «В Магнитогорске местные рыбаки сообщили о девушке, оказавшейся в беспомощном состоянии на одной из опор Казачьего моста. Девушка находилась на площадке, расположенной ниже уровня тротуаров на два метра», — рассказали в ПСС региона. Девушка пояснила, что помогала прохожей достать кольцо, которое упало на площадку. Вылезти на опору девушка смогла, а подняться обратно — нет. Спасатели эвакуировали ее с помощью альпинистского снаряжения. Она не пострадала, полиция взяла с девушки объяснения.