27 мая 2023
26 мая 2023

В Магнитогорске спасли девушку, которая вылезла на опору моста за кольцом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Места под объекты ШОС и БРИКС. Челябинск, река миасс, троицкий мост
Девушку с моста сняли альпинисты Фото:

Спасатели в Магнитогорске (Челябинская область) эвакуировали девушку, которая вылезла на опору Казачьего моста за кольцом и не смогла подняться обратно. Как сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области (ПСС), беспомощную девушку заметили рыбаки.

«В Магнитогорске местные рыбаки сообщили о девушке, оказавшейся в беспомощном состоянии на одной из опор Казачьего моста. Девушка находилась на площадке, расположенной ниже уровня тротуаров на два метра», — рассказали в ПСС региона.

Девушка пояснила, что помогала прохожей достать кольцо, которое упало на площадку. Вылезти на опору девушка смогла, а подняться обратно — нет. Спасатели эвакуировали ее с помощью альпинистского снаряжения. Она не пострадала, полиция взяла с девушки объяснения.

Казачий мост в Магнитогорске, на опору которого девушка вылезла за кольцом
Казачий мост в Магнитогорске, на опору которого девушка вылезла за кольцом

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Спасатели в Магнитогорске (Челябинская область) эвакуировали девушку, которая вылезла на опору Казачьего моста за кольцом и не смогла подняться обратно. Как сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области (ПСС), беспомощную девушку заметили рыбаки. «В Магнитогорске местные рыбаки сообщили о девушке, оказавшейся в беспомощном состоянии на одной из опор Казачьего моста. Девушка находилась на площадке, расположенной ниже уровня тротуаров на два метра», — рассказали в ПСС региона. Девушка пояснила, что помогала прохожей достать кольцо, которое упало на площадку. Вылезти на опору девушка смогла, а подняться обратно — нет. Спасатели эвакуировали ее с помощью альпинистского снаряжения. Она не пострадала, полиция взяла с девушки объяснения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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