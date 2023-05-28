От мультконцерта до речной прогулки — как в Тюмени провести День защиты детей

Афиша мероприятий в Тюмени на 1 июня

Дети смогут посмотреть советские мультфильмы и прокатиться на теплоходе бесплатно Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени в День защиты детей на улицах города пройдет праздничная программа. Семьи смогут посетить мультконцерт, посвященный советским мультфильмам, прокатиться на теплоходе с аниматором и пройти полосу препятствий. Все самые интересные события в Тюмени на 1 июня — в афише URA.RU.

На Цветном бульваре с 11:00 до 18:00 для детей и их родителей проведут праздничную программу. Юные тюменцы смогут бесплатно прокатиться на одном из аттракционов, а также стать участниками различных конкурсов.

В это же время состоится прогулка по Туре с аниматорами. Отправление рейсов запланировано на 11:00 и 13:00. Стоимость билетов составляет 500 рублей, для детей в возрасте от трех до семи лет — 400 рублей, а для тюменцев до трех лет и детей-инвалидов прогулка будет бесплатной.

В 14:00 на площади 400-летия Тюмени пройдет мультконцерт. Зрителям покажут советскую анимацию под живую симфоническую музыку. Жители и гости города смогут насладиться такими мультфильмами, как «Ну, погоди!», «Бременские музыканты», «Летучий корабль» и другими.

Во Дворце творчества и спорта «Пионер» в 17:00 начнется интерактивная программа «В городе Детства». На базе дворца организуют развлекательные площадки: VR-зону, выставку, туристическую полосу препятствий, тир и многое другое. Вход на мероприятие будет бесплатным.

В торговых центрах детям также устроят праздник. Например, в ТРЦ «Кристалл» с 14:00 до 16:00 проведут конкурсы и игры, в «Сити Молл» с 17:00 до 19:30 юные тюменцы примут участие в мозгобойне для учеников 1-4-х классов, а в ТРЦ «Солнечный» с 17:00 до 19:00 ребят будет ждать аквагрим и фотозона.