В пермском городе пожарные потушили огонь в заброшенном доме

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Пожар на ул.Уральской 110. Пермь, мчс, пожар, чп, огнеборцы, пожарные, пч
В городе Кизел пожарные потушили огонь в заброшенном строении Фото:

В городе Кизел (Пермский край) 29 мая пожарные потушили огонь в заброшенном строении. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Пермскому краю.

«Пожар в неэксплуатируемом строении на улице Макаренко тушили семь человек личного состава и две единицы техники. Травмированных и погибших на пожаре нет», — уточнила пресс-служба ведомства.

По информации ведомства площадь пожара составила 1,5 кв. метра. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

Ранее URA.RU писало, что с начала текущего года в Пермском крае зарегистрировано 36 лесных пожаров. На территории шести муниципалитетов Прикамья была установлена максимальная чрезвычайная пожарная опасность.

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В городе Кизел (Пермский край) 29 мая пожарные потушили огонь в заброшенном строении. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Пермскому краю. «Пожар в неэксплуатируемом строении на улице Макаренко тушили семь человек личного состава и две единицы техники. Травмированных и погибших на пожаре нет», — уточнила пресс-служба ведомства. По информации ведомства площадь пожара составила 1,5 кв. метра. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. Ранее URA.RU писало, что с начала текущего года в Пермском крае зарегистрировано 36 лесных пожаров. На территории шести муниципалитетов Прикамья была установлена максимальная чрезвычайная пожарная опасность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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