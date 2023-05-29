В пермском городе пожарные потушили огонь в заброшенном доме

В городе Кизел (Пермский край) 29 мая пожарные потушили огонь в заброшенном строении. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Пермскому краю.
«Пожар в неэксплуатируемом строении на улице Макаренко тушили семь человек личного состава и две единицы техники. Травмированных и погибших на пожаре нет», — уточнила пресс-служба ведомства.
По информации ведомства площадь пожара составила 1,5 кв. метра. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.
Ранее URA.RU писало, что с начала текущего года в Пермском крае зарегистрировано 36 лесных пожаров. На территории шести муниципалитетов Прикамья была установлена максимальная чрезвычайная пожарная опасность.
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