В пермском городе пожарные потушили огонь в заброшенном доме

В городе Кизел пожарные потушили огонь в заброшенном строении Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В городе Кизел (Пермский край) 29 мая пожарные потушили огонь в заброшенном строении. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Пермскому краю.

«Пожар в неэксплуатируемом строении на улице Макаренко тушили семь человек личного состава и две единицы техники. Травмированных и погибших на пожаре нет», — уточнила пресс-служба ведомства.

По информации ведомства площадь пожара составила 1,5 кв. метра. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

Ранее URA.RU писало, что с начала текущего года в Пермском крае зарегистрировано 36 лесных пожаров. На территории шести муниципалитетов Прикамья была установлена максимальная чрезвычайная пожарная опасность.