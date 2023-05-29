Пермь и Ярославль свяжет прямое авиасообщение

30 мая 2023 в 03:48 Размер текста - 17 +

Пермь и Ярославль свяжет новый авиарейс Фото: Сергей Русанов © URA.RU Прямое авиасообщение между Пермью и Ярославлем планируют открыть в июле этого года. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал исполняющий обязанности директора дептранса Ярославской области Мурат Баснукаев. «Готовятся соглашения с регионами. Только после этого можно говорить о полетах. Ориентировочно, с июля можем полететь в Пермь», — цитирует ТАСС слова Баснукаева. По информации издания, власти Ярославской области ведут поиск инвестора для модернизации аэропорта Туношна. Создание современных терминалов позволит повысить туристическую привлекательность региона. Ранее URA.RU писало, как глава Ярославской области отметил, что серьезно увеличивается взаимодействие с городами миллионниками. Таким образом увеличивается туристический поток.

Прямое авиасообщение между Пермью и Ярославлем планируют открыть в июле этого года. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал исполняющий обязанности директора дептранса Ярославской области Мурат Баснукаев. «Готовятся соглашения с регионами. Только после этого можно говорить о полетах. Ориентировочно, с июля можем полететь в Пермь», — цитирует ТАСС слова Баснукаева. По информации издания, власти Ярославской области ведут поиск инвестора для модернизации аэропорта Туношна. Создание современных терминалов позволит повысить туристическую привлекательность региона. Ранее URA.RU писало, как глава Ярославской области отметил, что серьезно увеличивается взаимодействие с городами миллионниками. Таким образом увеличивается туристический поток.