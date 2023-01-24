Екатеринбург и Ярославль свяжет новый авиарейс

Новый прямой авиарейс между Ярославлем и Екатеринбургом откроется весной этого года. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал глава Ярославской области Михаил Евраев.
«Весной начнут летать рейсы в Екатеринбург, Пермь, Самару и Уфу. Это позволит увеличить поток туристов и экономическую активность», — процитировали Евраева в ТАСС.
Глава Ярославской области отметил, что серьезно увеличивается взаимодействие с городами миллионниками. «Таким образом мы позволяем туристам приезжать сюда, открывая им удобный логистический путь», — добавил Евраев.
Ранее URA.RU сообщало о запуске новых рейсов авиакомпании РусЛайн. Полеты будут совершаться в Сыктывкар, Нарьян-Мар и Архангельск.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Новый прямой авиарейс между Ярославлем и Екатеринбургом откроется весной этого года. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал глава Ярославской области Михаил Евраев. «Весной начнут летать рейсы в Екатеринбург, Пермь, Самару и Уфу. Это позволит увеличить поток туристов и экономическую активность», — процитировали Евраева в ТАСС. Глава Ярославской области отметил, что серьезно увеличивается взаимодействие с городами миллионниками. «Таким образом мы позволяем туристам приезжать сюда, открывая им удобный логистический путь», — добавил Евраев. Ранее URA.RU сообщало о запуске новых рейсов авиакомпании РусЛайн. Полеты будут совершаться в Сыктывкар, Нарьян-Мар и Архангельск.