24 января 2023

Екатеринбург и Ярославль свяжет новый авиарейс

Екатеринбург и Ярославль свяжет новый авиарейс Екатеринбург и Ярославль свяжет новый авиарейс
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт
Новое авиасообщение из Ярославля свяжет Екатеринбург, Пермь, Уфу и Самару Фото:

Новый прямой авиарейс между Ярославлем и Екатеринбургом откроется весной этого года. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал глава Ярославской области Михаил Евраев.

«Весной начнут летать рейсы в Екатеринбург, Пермь, Самару и Уфу. Это позволит увеличить поток туристов и экономическую активность», — процитировали Евраева в ТАСС.

Глава Ярославской области отметил, что серьезно увеличивается взаимодействие с городами миллионниками. «Таким образом мы позволяем туристам приезжать сюда, открывая им удобный логистический путь», — добавил Евраев.

Ранее URA.RU сообщало о запуске новых рейсов авиакомпании РусЛайн. Полеты будут совершаться в Сыктывкар, Нарьян-Мар и Архангельск.

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Новый прямой авиарейс между Ярославлем и Екатеринбургом откроется весной этого года. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал глава Ярославской области Михаил Евраев. «Весной начнут летать рейсы в Екатеринбург, Пермь, Самару и Уфу. Это позволит увеличить поток туристов и экономическую активность», — процитировали Евраева в ТАСС. Глава Ярославской области отметил, что серьезно увеличивается взаимодействие с городами миллионниками. «Таким образом мы позволяем туристам приезжать сюда, открывая им удобный логистический путь», — добавил Евраев. Ранее URA.RU сообщало о запуске новых рейсов авиакомпании РусЛайн. Полеты будут совершаться в Сыктывкар, Нарьян-Мар и Архангельск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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