FT: Украина пытается запугать россиян диверсиями перед наступлением

30 мая 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Украина пытается заставить ВС РФ передислоцировать войска Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина перед наступлением пытается подорвать дух россиян с помощью диверсий. ВСУ рассчитывают, что это заставит российскую армию передислоцировать войска. «Успешное наступление начинается с успешного психологического наступления. Рейд и другие [действия], были направлены на то, чтобы нанести удар по моральному духу [россиян] и заставить их передислоцировать войска вдоль границы», — заявил высокопоставленный украинский чиновник, его слова передает Financial Times. Он добавил, что пока Украина не видела признаков перемещения войск Вооруженных сил РФ. Чиновник сказал, что «формирующие операции» являются частью стандартной военной практики. Он также отметил, что они направлены на то, чтобы обмануть противника и повлиять на поле боя перед большим наступлением. Ранее The Times разоблачила деятельность Вооруженных сил Украины по подготовке диверсий в России. Там рассказали, что хакеры обыскивают банковские счета российских пенсионеров, которых затем шантажом заставляют взрывать призывные пункты, а российских подростков нанимают через соцсети, чтобы они поджигали железнодорожные распределительные коробки. В конце мая Военные группировки «Юг» сорвали попытку украинской диверсионно-штурмовой группы прорваться через линию фронта. Попытка прорыва была сорвана на александро-калиновском направлении, сообщает НСН. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина перед наступлением пытается подорвать дух россиян с помощью диверсий. ВСУ рассчитывают, что это заставит российскую армию передислоцировать войска. «Успешное наступление начинается с успешного психологического наступления. Рейд и другие [действия], были направлены на то, чтобы нанести удар по моральному духу [россиян] и заставить их передислоцировать войска вдоль границы», — заявил высокопоставленный украинский чиновник, его слова передает Financial Times. Он добавил, что пока Украина не видела признаков перемещения войск Вооруженных сил РФ. Чиновник сказал, что «формирующие операции» являются частью стандартной военной практики. Он также отметил, что они направлены на то, чтобы обмануть противника и повлиять на поле боя перед большим наступлением. Ранее The Times разоблачила деятельность Вооруженных сил Украины по подготовке диверсий в России. Там рассказали, что хакеры обыскивают банковские счета российских пенсионеров, которых затем шантажом заставляют взрывать призывные пункты, а российских подростков нанимают через соцсети, чтобы они поджигали железнодорожные распределительные коробки. В конце мая Военные группировки «Юг» сорвали попытку украинской диверсионно-штурмовой группы прорваться через линию фронта. Попытка прорыва была сорвана на александро-калиновском направлении, сообщает НСН.