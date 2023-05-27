«Известия»: жители Белгородской области после диверсий ВФУ нашли военные трофеи

В селе Козинка (Белгородская область) жители обнаруживают после диверсий военные трофеи в виде оружия и боеприпасов, что оставили бойцы из ДРГ. Об этом журналистам рассказали местные.
«Много оружия побросали. Только у меня в доме было несколько больших зеленых коробок с патронами и несколько гранатометов. Такие склады нашли не только у меня», — говорит местный житель, передают «Известия».
Саперы продолжают находить неразорвавшиеся снаряды в домах и на огородах. По словам здешних жителей, мин было найдено немного, в основном брошенные коробки с патронами и неиспользованные гранатометы. Отмечается, что на День Победы в Белгороде хотят устроить показ этих трофеев для поднятия духа.
Ранее в Белгородской области нашли авиационную бомбу ФАБ-500. Неразорвавшийся снаряд обнаружили в селе Калинино Белгородской области. Территорию вокруг бомбы оцепили, а после ждали приезда саперов и взрывотехников.
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