27 мая 2023

«Известия»: жители Белгородской области после диверсий ВФУ нашли военные трофеи

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В основном находят коробки с патронами и гранатометы, говорят местные Фото:
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Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область

В селе Козинка (Белгородская область) жители обнаруживают после диверсий военные трофеи в виде оружия и боеприпасов, что оставили бойцы из ДРГ. Об этом журналистам рассказали местные.

«Много оружия побросали. Только у меня в доме было несколько больших зеленых коробок с патронами и несколько гранатометов. Такие склады нашли не только у меня», — говорит местный житель, передают «Известия».

Саперы продолжают находить неразорвавшиеся снаряды в домах и на огородах. По словам здешних жителей, мин было найдено немного, в основном брошенные коробки с патронами и неиспользованные гранатометы. Отмечается, что на День Победы в Белгороде хотят устроить показ этих трофеев для поднятия духа.

Ранее в Белгородской области нашли авиационную бомбу ФАБ-500. Неразорвавшийся снаряд обнаружили в селе Калинино Белгородской области. Территорию вокруг бомбы оцепили, а после ждали приезда саперов и взрывотехников.

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В селе Козинка (Белгородская область) жители обнаруживают после диверсий военные трофеи в виде оружия и боеприпасов, что оставили бойцы из ДРГ. Об этом журналистам рассказали местные. «Много оружия побросали. Только у меня в доме было несколько больших зеленых коробок с патронами и несколько гранатометов. Такие склады нашли не только у меня», — говорит местный житель, передают «Известия». Саперы продолжают находить неразорвавшиеся снаряды в домах и на огородах. По словам здешних жителей, мин было найдено немного, в основном брошенные коробки с патронами и неиспользованные гранатометы. Отмечается, что на День Победы в Белгороде хотят устроить показ этих трофеев для поднятия духа. Ранее в Белгородской области нашли авиационную бомбу ФАБ-500. Неразорвавшийся снаряд обнаружили в селе Калинино Белгородской области. Территорию вокруг бомбы оцепили, а после ждали приезда саперов и взрывотехников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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