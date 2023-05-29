29 мая 2023

Власти Ханты-Мансийска закрыли опасную дорогу возле скандального ЖК

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Красноармейская «Квартал миллионеров». Екатеринбург, шлагбаум
Сквозной проезд закрыли шлагбаумом Фото:

В Ханты-Мансийске перекрыли дорогу возле жилого комплекса «Югорская звезда». Построенный с нарушениями сквозной проезд, представлял опасность для пешеходов, поэтому прокуратура предписала властям установить шлагбаум и исправить недочеты. Об этом сообщили в региональном штабе Общероссийского народного фронта.

«Мы выехали на место и удостоверились. Все сделано. Дорога перекрыта, к парку безопасный проход, что летом очень актуально», — говорится в telegram-канале окружного ОНФ. Теперь дорога рядом с ЖК будет доступна лишь для спецтехники. URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в мэрии Ханты-Мансийска, но на момент публикации ответ не поступил.

Нарушения в строительстве проезда прокуратура выявила после обращения ОНФ, предписав властям устранить их. «Управлением транспорта, связи и дорог администрации города Ханты-Мансийска подготовлена и согласована с ГИБДД схема организации дорожного движения по указанному проезду, в соответствии с которой установлены соответствующие дорожные знаки, искусственные неровности, нанесена дорожная разметка на пешеходном переходе», — говорится в ответе прокуратуры на обращение ОНФ. Копия документа есть в распоряжении агентства. Агентство также запросило комментарий у надзорного ведомства. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало, что проблемами жилого комплекса «Югорская звезда» заинтересовали одного из лидеров ОНФ Светлану Калинину, которая также настаивала на закрытии дороги. А до этого прокуратура устроила проверку из-за опасных детских и спортивные площадок рядом с этими новостройками. Тогда в мэрии Ханты-Мансийска также сообщали, что нашли способ решить проблему.

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В Ханты-Мансийске перекрыли дорогу возле жилого комплекса «Югорская звезда». Построенный с нарушениями сквозной проезд, представлял опасность для пешеходов, поэтому прокуратура предписала властям установить шлагбаум и исправить недочеты. Об этом сообщили в региональном штабе Общероссийского народного фронта. «Мы выехали на место и удостоверились. Все сделано. Дорога перекрыта, к парку безопасный проход, что летом очень актуально», — говорится в telegram-канале окружного ОНФ. Теперь дорога рядом с ЖК будет доступна лишь для спецтехники. URA.RU попросило прокомментировать ситуацию в мэрии Ханты-Мансийска, но на момент публикации ответ не поступил. Нарушения в строительстве проезда прокуратура выявила после обращения ОНФ, предписав властям устранить их. «Управлением транспорта, связи и дорог администрации города Ханты-Мансийска подготовлена и согласована с ГИБДД схема организации дорожного движения по указанному проезду, в соответствии с которой установлены соответствующие дорожные знаки, искусственные неровности, нанесена дорожная разметка на пешеходном переходе», — говорится в ответе прокуратуры на обращение ОНФ. Копия документа есть в распоряжении агентства. Агентство также запросило комментарий у надзорного ведомства. Ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что проблемами жилого комплекса «Югорская звезда» заинтересовали одного из лидеров ОНФ Светлану Калинину, которая также настаивала на закрытии дороги. А до этого прокуратура устроила проверку из-за опасных детских и спортивные площадок рядом с этими новостройками. Тогда в мэрии Ханты-Мансийска также сообщали, что нашли способ решить проблему.
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© Служба новостей «URA.RU»
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