Инаугурация свердловского губернатора пройдет в ККТ «Космос»

Инаугурация губернатора Свердловской области пройдет 16 сентября в Екатеринбурге в ККТ «Космос». Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правительству области.
«Подготовка уже началась. В частности, продукты закупаются»», — рассказал собеседник.
В мэрии Екатеринбурга, являющейся учредителем площадки, заявили корреспонденту URA.RU, что не слышали об этом. Однако в случае, если церемония будет проходить в «Космосе», «все будет сделано на высшем уровне».
Выборы губернатора Свердловской области пройдут 12-14 сентября. Свои кандидатуры выдвинули врио губернатора региона Денис Паслер, депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). Все новости по теме выборов — в сюжете агентства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!