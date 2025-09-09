Инаугурация свердловского губернатора пройдет в ККТ «Космос»

Учредителем ККТ «Космос» является мэрия Екатеринбурга
Учредителем ККТ «Космос» является мэрия Екатеринбурга
Выборы губернатора Свердловской области — 2025

Инаугурация губернатора Свердловской области пройдет 16 сентября в Екатеринбурге в ККТ «Космос». Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правительству области. 

«Подготовка уже началась. В частности, продукты закупаются»», — рассказал собеседник. 

В мэрии Екатеринбурга, являющейся учредителем площадки, заявили корреспонденту URA.RU, что не слышали об этом. Однако в случае, если церемония будет проходить в «Космосе», «все будет сделано на высшем уровне».  

Выборы губернатора Свердловской области пройдут 12-14 сентября. Свои кандидатуры выдвинули врио губернатора региона Денис Паслер, депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). Все новости по теме выборов — в сюжете агентства.

