В ХМАО прокуратура нашла нарушения при строительстве проезда, на который жители жаловались в ОНФ

Прокуратура потребовала от мэрии Ханты-Мансийска устранить нарушения Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Прокуратура Ханты-Мансийска нашла нарушения при обустройстве проезда в створе улиц Студенческой и Строителей, на который жители района жаловались в «Общероссийский народный фронт». В региональном исполкоме движения корреспонденту URA.RU сообщили о получении ответа прокуратуры и вынесении акта прокурорского реагирования в отношении главы города.

«По результатам проверки указанные ОНФ нарушения при строительстве проезда подтвердила прокуратура города. На участке отсутствует тротуар, опора освещения всего одна, с проезда не убран двухсантиметровый снежный накат. Прокуратура вынесла представление об устранении нарушений и направила его главе города Максиму Ряшину», — сообщил представитель ОНФ Евгений Печерица.

По словам Печерицы, исполком ОНФ вынесение представления не удовлетворило. «Мы намерены ознакомиться с материалами надзорного производства, поскольку вопрос законности постройки сквозного проезда в микрорайоне, который позиционировался согласно концепции благоустройства „Двор без машин“, прокуратурой не раскрыт». Корреспондент агентства направил в мэрию Ханты-Мансийска запрос об устранении нарушений, указанных в акте, но на момент публикации материала ответ не был получен — в пресс-службе пообещали дать его позже.

Ранее URA.RU писало о проведении прокурорской проверки после обращения ОНФ в Сургуте. По мнению представителей движения, подрядчик, строящий второй мост через Обь, допустил загрязнение территории.