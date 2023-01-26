Эксперт ОНФ предложила закрыть дорогу к жилому комплексу в Ханты-Мансийске

26 января 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

Светлана Калинина предложила закрыть скандальный проезд в Ханты-Мансийске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Член центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Светлана Калинина предложила приостановить эксплуатацию автодороги в ЖК «Югорская звезда», при строительстве которой прокуратура нашла нарушения. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в исполкоме ОНФ в ХМАО. «Решение Светланы Калининой однозначно: дорогу нужно закрыть до тех пор, пока она не введена в эксплуатацию. До тех пор движение нужно перекрыть», — отметил и в исполкоме. В пресс-службе администрации Ханты-Мансийска не получилось оперативно получить комментарий. Сотрудники службы попросили время для подготовки ответа. Ранее URA.RU рассказывало, что ранее прокуратура Ханты-Мансийска нашла нарушения при обустройстве проезда в створе улиц Студенческой и Строителей. На участке отсутствует тротуар, опора освещения всего одна, с проезда не убран двухсантиметровый снежный накат. Ведомство вынесло представление об устранении нарушений и направила его главе города Максиму Ряшину.

Член центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Светлана Калинина предложила приостановить эксплуатацию автодороги в ЖК «Югорская звезда», при строительстве которой прокуратура нашла нарушения. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в исполкоме ОНФ в ХМАО. «Решение Светланы Калининой однозначно: дорогу нужно закрыть до тех пор, пока она не введена в эксплуатацию. До тех пор движение нужно перекрыть», — отметил и в исполкоме. В пресс-службе администрации Ханты-Мансийска не получилось оперативно получить комментарий. Сотрудники службы попросили время для подготовки ответа. Ранее URA.RU рассказывало, что ранее прокуратура Ханты-Мансийска нашла нарушения при обустройстве проезда в створе улиц Студенческой и Строителей. На участке отсутствует тротуар, опора освещения всего одна, с проезда не убран двухсантиметровый снежный накат. Ведомство вынесло представление об устранении нарушений и направила его главе города Максиму Ряшину.