Эксперт ОНФ предложила закрыть дорогу к жилому комплексу в Ханты-Мансийске

Член центрального штаба «Общероссийского народного фронта» Светлана Калинина предложила приостановить эксплуатацию автодороги в ЖК «Югорская звезда», при строительстве которой прокуратура нашла нарушения. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в исполкоме ОНФ в ХМАО.
«Решение Светланы Калининой однозначно: дорогу нужно закрыть до тех пор, пока она не введена в эксплуатацию. До тех пор движение нужно перекрыть», — отметил и в исполкоме.
В пресс-службе администрации Ханты-Мансийска не получилось оперативно получить комментарий. Сотрудники службы попросили время для подготовки ответа.
Ранее URA.RU рассказывало, что ранее прокуратура Ханты-Мансийска нашла нарушения при обустройстве проезда в створе улиц Студенческой и Строителей. На участке отсутствует тротуар, опора освещения всего одна, с проезда не убран двухсантиметровый снежный накат. Ведомство вынесло представление об устранении нарушений и направила его главе города Максиму Ряшину.
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