Нутрициолог назвала распространенную ошибку любителей кофе

Нутрициолог Панова: частая ошибка любителей кофе — пить его натощак

31 мая 2023 в 04:26 Размер текста - 17 +

Кофе всегда нужно пить только после завтрака Фото: Сергей Русанов © URA.RU Самая распространенная ошибка любителей кофе — пить его утром натощак. Вредная привычка ведет к заболеваниям желудка и повышенной тревожности, предупредила нутрициолог Ольга Панова. «Когда мы утром встаем, у нас самый высокий уровень кортизола (гормон стресса, — прим. ред. URA.RU) за день, а вечером его показатели снижаются. Когда мы пьем кофе на голодный желудок, мы еще „добавляем“ этого гормона», — рассказала Ольга Панова в интервью радио Sputnik, имея в виду, что кофеин дополнительно стимулирует выработку кортизола. Тот, кто постоянно пьет кофе натощак, всегда страдает тревожностью и беспокойством. Также это риск заработать болезни желудка: кофе сильно раздражает стенки этого органа. Нутрициолог советует по утрам сначала завтракать, а только потом пить кофе, — тогда уровень кортизола не вырастит резко и желудок будет менее раздражен. Ранее исследователи университета из Китая назвали популярные напитки, защищают мозг от заболеваний. Так, например, чай и кофе способны защитить мозг от нейродегенеративных заболеваний.

Самая распространенная ошибка любителей кофе — пить его утром натощак. Вредная привычка ведет к заболеваниям желудка и повышенной тревожности, предупредила нутрициолог Ольга Панова. «Когда мы утром встаем, у нас самый высокий уровень кортизола (гормон стресса, — прим. ред. URA.RU) за день, а вечером его показатели снижаются. Когда мы пьем кофе на голодный желудок, мы еще „добавляем“ этого гормона», — рассказала Ольга Панова в интервью радио Sputnik, имея в виду, что кофеин дополнительно стимулирует выработку кортизола. Тот, кто постоянно пьет кофе натощак, всегда страдает тревожностью и беспокойством. Также это риск заработать болезни желудка: кофе сильно раздражает стенки этого органа. Нутрициолог советует по утрам сначала завтракать, а только потом пить кофе, — тогда уровень кортизола не вырастит резко и желудок будет менее раздражен. Ранее исследователи университета из Китая назвали популярные напитки, защищают мозг от заболеваний. Так, например, чай и кофе способны защитить мозг от нейродегенеративных заболеваний.