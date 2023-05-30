30 мая 2023

Нутрициолог назвала распространенную ошибку любителей кофе

Нутрициолог Панова: частая ошибка любителей кофе — пить его натощак
© Служба новостей «URA.RU»
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Летний отдых. архив. Пермь, чашка кофе, черногория, старый город, туризм в европе, котор, балканы
Кофе всегда нужно пить только после завтрака Фото:

Самая распространенная ошибка любителей кофе — пить его утром натощак. Вредная привычка ведет к заболеваниям желудка и повышенной тревожности, предупредила нутрициолог Ольга Панова.

«Когда мы утром встаем, у нас самый высокий уровень кортизола (гормон стресса, — прим. ред. URA.RU) за день, а вечером его показатели снижаются. Когда мы пьем кофе на голодный желудок, мы еще „добавляем“ этого гормона», — рассказала Ольга Панова в интервью радио Sputnik, имея в виду, что кофеин дополнительно стимулирует выработку кортизола.

Тот, кто постоянно пьет кофе натощак, всегда страдает тревожностью и беспокойством. Также это риск заработать болезни желудка: кофе сильно раздражает стенки этого органа. Нутрициолог советует по утрам сначала завтракать, а только потом пить кофе, — тогда уровень кортизола не вырастит резко и желудок будет менее раздражен.

Ранее исследователи университета из Китая назвали популярные напитки, защищают мозг от заболеваний. Так, например, чай и кофе способны защитить мозг от нейродегенеративных заболеваний.

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Самая распространенная ошибка любителей кофе — пить его утром натощак. Вредная привычка ведет к заболеваниям желудка и повышенной тревожности, предупредила нутрициолог Ольга Панова. «Когда мы утром встаем, у нас самый высокий уровень кортизола (гормон стресса, — прим. ред. URA.RU) за день, а вечером его показатели снижаются. Когда мы пьем кофе на голодный желудок, мы еще „добавляем“ этого гормона», — рассказала Ольга Панова в интервью радио Sputnik, имея в виду, что кофеин дополнительно стимулирует выработку кортизола. Тот, кто постоянно пьет кофе натощак, всегда страдает тревожностью и беспокойством. Также это риск заработать болезни желудка: кофе сильно раздражает стенки этого органа. Нутрициолог советует по утрам сначала завтракать, а только потом пить кофе, — тогда уровень кортизола не вырастит резко и желудок будет менее раздражен. Ранее исследователи университета из Китая назвали популярные напитки, защищают мозг от заболеваний. Так, например, чай и кофе способны защитить мозг от нейродегенеративных заболеваний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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