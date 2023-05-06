Ученые назвали популярные напитки, полезные для мозга

Исследователи университета из Китая: чай и кофе защищают мозг от заболеваний

06 мая 2023 в 17:42 Размер текста - 17 +

Чай и кофе защищают мозг от заболеваний, выяснили ученые Фото: Сергей Русанов © URA.RU Чай и кофе способны защитить мозг от нейродегенеративных заболеваний. Об этом говорится в совместном исследовании китайских и австралийских ученых. У людей, которые употребляют две-три чашки кофе или более четырех чашек чая в день, увеличивается толщина слоя макулярных нервных волокон сетчатки. «Во многих культурах люди пьют кофе и чай почти каждый день, поэтому важно знать о потенциальной пользе или рисках для здоровья, которые несут эти напитки», — передает слова руководителя исследования и доктора Лизы Чжуотин Чжу «Ридус». Если слой волокон тонкий, то высок риск развития заболеваний мозга. В исследовании поучаствовали около 35 тысяч человек. Необходимые замеры производились учеными с помощью оптической томографии. Ранее сообщалось, что корица помогает бороться с развитием болезни Альцгеймера. Группа исследователей из Бирджандского университета медицинских наук в Иране заявила, что ее компоненты положительно влияют на работу мозга.

Чай и кофе способны защитить мозг от нейродегенеративных заболеваний. Об этом говорится в совместном исследовании китайских и австралийских ученых. У людей, которые употребляют две-три чашки кофе или более четырех чашек чая в день, увеличивается толщина слоя макулярных нервных волокон сетчатки. «Во многих культурах люди пьют кофе и чай почти каждый день, поэтому важно знать о потенциальной пользе или рисках для здоровья, которые несут эти напитки», — передает слова руководителя исследования и доктора Лизы Чжуотин Чжу «Ридус». Если слой волокон тонкий, то высок риск развития заболеваний мозга. В исследовании поучаствовали около 35 тысяч человек. Необходимые замеры производились учеными с помощью оптической томографии. Ранее сообщалось, что корица помогает бороться с развитием болезни Альцгеймера. Группа исследователей из Бирджандского университета медицинских наук в Иране заявила, что ее компоненты положительно влияют на работу мозга.