30 мая 2023

В Екатеринбурге трактор влетел в трамвай. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, трамвай увз, маршрут2
В последнее время трамваи часто становятся участниками ДТП Фото:

В Екатеринбурге трактор столкнулся с трамваем. ДТП произошло возле остановки «Большакова» на улице 8 марта. О произошедшем сообщили очевидцы.

«За рулем трактора молодой парень. В трамвае пострадавших нет», — сообщает подписчица telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». Трактор не рассчитал угол разворота и зацепил общественный транспорт.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответа на запрос не поступало.

Ранее в районе Сортировки в Екатеринбурге трамвай столкнулся с «Газелью». От удара грузовая машина перевернулась.

Дополнено в 11:33. «Транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет», — пояснили в городском ГИБДД.

Фото:

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В Екатеринбурге трактор столкнулся с трамваем. ДТП произошло возле остановки «Большакова» на улице 8 марта. О произошедшем сообщили очевидцы. «За рулем трактора молодой парень. В трамвае пострадавших нет», — сообщает подписчица telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». Трактор не рассчитал угол разворота и зацепил общественный транспорт. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответа на запрос не поступало. Ранее в районе Сортировки в Екатеринбурге трамвай столкнулся с «Газелью». От удара грузовая машина перевернулась. Дополнено в 11:33. «Транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет», — пояснили в городском ГИБДД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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