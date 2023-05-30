В Екатеринбурге трактор столкнулся с трамваем. ДТП произошло возле остановки «Большакова» на улице 8 марта. О произошедшем сообщили очевидцы.
«За рулем трактора молодой парень. В трамвае пострадавших нет», — сообщает подписчица telegram-канала «Инцидент Екатеринбург». Трактор не рассчитал угол разворота и зацепил общественный транспорт.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответа на запрос не поступало.
Ранее в районе Сортировки в Екатеринбурге трамвай столкнулся с «Газелью». От удара грузовая машина перевернулась.
Дополнено в 11:33. «Транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет», — пояснили в городском ГИБДД.
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