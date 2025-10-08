Пермские спортсмены стали чаще уходить в другие регионы

Ведущие спортсмены Пермского края стали чаще выступать за другие регионы. В основном их переманивает Московская область. Об этом URA.RU рассказал президент краевой федерации по прыжкам на лыжах и лыжному двоеборью Александр Постаногов.
«Во всех регионах разные условия по заработной плате для спортсменов. Где-то лучше, где-то хуже. Поэтому очень часто спортсмены подписывают договоры параллельного зачета. Пермяков любит переманивать Московская область», — сообщил Александр Постаногов корреспонденту агентства.
Президент федерации уточнил, что по договору параллельного зачета спортсмен выступает одновременно за два региона. Оба субъекта РФ финансируют его выезды на сборы и соревнования, тренировки и экипировку. Зарплату спортсмен получает тоже в сразу в двух регионах. «С одной стороны выглядит это не очень хорошо особенно, если речь о командном старте. Ведь все очки идут другому региону. Но с другой, можно сэкономить краевой бюджет и потратить его на других спортсменов», — добавил Александр Постаногов.
Ранее в большом интервью президент пермской федерации по прыжкам на лыжах и лыжному двоеборью рассказал о перспективах развития детского спорта в крае, помощи властей и массовых мероприятиях. По его словам, вырастить чемпиона можно с минимальными денежными вложениями.
