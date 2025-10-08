Стала известна стоимость занятий спортом у детей в Пермском крае

В Пермском крае родителям не нужно тратить деньги на детскую экипировку для занятий спортом. Если ребенок зачислен в спортшколу, ему предоставляют необходимый инвентарь по выбранному виду спорта. Об этом URA.RU рассказал президент пермской федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья «Прикамье» Александр Постаногов. Еще больше о том, в каких видах спорта можно добиться успеха и почему спортсмены уходят в другие регионы, он рассказал в большом интервью, которое будет опубликовано позднее на сайте агентства.
«На начальном этапе подготовки никаких трат нет. Лыжи, шлем, комбинезон, ботинки — все предоставляет спортивная школа. Возможны траты только на выездные соревнования или на особый инвентарь. Если сравнивать с другими видами спорта, то экипировка по прыжкам на лыжах в разы дешевле, чем в хоккее, биатлоне или фристайле», — рассказал Александр Постаногов корреспонденту агентства.
Президент спортивной федерации отметил, что дети очень быстро вырастают из инвентаря. Обычно лыж или ботинок хватает на 1-2 сезона, хотя они могут служить по 10-15 лет. Поэтому экипировку обычно передают по наследству от старших спортсменов. Так, до 18 лет ребенок может заниматься бесплатно, добавил Александр Постаногов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.