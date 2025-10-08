В Перми запустили отопление во всех детских садах, школах и больницах

В Перми завершено подключение всех объектов социальной сферы к отоплению. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. По данным мэрии, к теплоносителю подключены все школы, детские сады и медучреждения.
«В Перми к теплу подключено 100% объектов соцсферы. Сейчас к теплоносителю подключены все школы и детские сады, учреждения здравоохранения, а также почти все жилые дома. Запущены 409 центральных тепловых пунктов, что составляет 100%», — говорится в сообщении администрации Перми.
Для решения возникающих вопросов проходят еженедельные штабы с участием представителей городской и районных администраций, ресурсоснабжающих организаций и краевого фонда капремонта. Специалисты рассматривают отдельные адреса, где возникают сложности с подачей тепла.
Отопительный сезон в Перми стартовал с 22 сентября. Ранее URA.RU рассказывало, что пожаловаться на холодные батареи можно на «горячие линии».
