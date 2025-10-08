Инсталляция с фуршетом и кино про дирижера Курентзиса: куда сходить в Перми в выходные

Пермяков ждут насыщенные культурные выходные. В городе пройдут открытие арт-инсталляции, встреча киноклуба, лекция и экскурсия. Зрителям также покажут фильм о Теодоре Курентзисе. URA.RU выбрало самые интересные события 11 и 12 октября.
11 октября
Показ фильма о Теодоре Курентзисе (18+)
В 15:20 в Пермской синематеке состоится показ документального фильма Кристиана Бергера «Теодор Курентзис. Бунтарь от классики» (18+). Кинолента посвящена одной из самых заметных фигур в современной академической музыке — дирижеру Теодору Курентзису — и его вкладу в развитие культурной среды Перми.
Зрители смогут увидеть не только концертные выступления маэстро, но и закулисные моменты репетиций, будни дирижера и музыкантов. Фильм показывает, как художественные эксперименты Курентзиса повлияли на восприятие Перми в мировом культурном пространстве. Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами.
Открытие инсталляции «Полдник» (16+)
В этот же день Центр городской культуры приглашает на открытие инсталляции «Полдник» (16+). Это совместный проект художницы Оксаны Кальченко и поваров Али Тютиковой и Ильи Нефедова, посвященный взаимодействию современного искусства и гастрономии.
Первое, камерное открытие состоится в 15:00 — попасть туда можно только по билетам. Участникам предложат закуски и напитки, приготовленные из летних продуктов. В 18:00 инсталляция будет открыта для всех желающих.
12 октября
Лекция о писателе Александре Грине (12+)
В воскресенье в частной филармонии «Триумф» состоится встреча с поэтом и журналистом Алексеем Бодяшкиным. Он выступит с лекцией под названием «Александр Грин. Завещание романтикам» (12+).
Грин предстанет для слушателей как личность с противоречивым, насыщенным внутренним миром. Лектор предложит взглянуть на творчество писателя как на попытку сохранить веру в искренние чувства и идеалы. Прозвучат размышления о том, почему его Гринландия продолжает вдохновлять поколение за поколением.
Встреча киноклуба «Кино, вино и домино» (18+)
Вечером в тот же день в частной филармонии «Триумф» продолжит работу киноклуб «Кино, вино и домино» (18+). Участникам предложат просмотр и обсуждение фильма «Алые паруса» (16+) режиссера Пьетро Марчелло, вышедшего в 2022 году. Обсуждение ленты пройдет с участием приглашенных экспертов — лектора Алексея Бодяшкина, а также актрисы Театра-Театра и драматурга Анастасии Демьянец.
Экскурсия по выставке «Источники освещения» (16+)
В Центре городской культуры в 15:00 состоится экскурсия по выставке «Источники освещения» (16+). Ее проведут Людмила Кузнецова и Александр Мейер. Александр — племянник художника и хранитель его архива — расскажет о значении семейной памяти и о том, каково быть ее живым хранителем. Людмила, куратор мастерской «Лига пыльных антресолей», поделится историей появления архива в ЦГК и объяснит, почему этот материал важен для исследователей и зрителей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.