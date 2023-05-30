30 мая 2023

В первый день лета в ЯНАО ожидается штормовой ветер и дождь

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Греция. Крит, девушка, ветер, темные очки
1 июня порывы ветра могут достигать 18 м/с Фото:

Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа 1 июня ожидает штормовой ветер и кратковременный дождь. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду, говорится в прогнозе Обь-Иртышского УГМС.

«1 июня днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха + 21…+ 26°C местами до +16, по западу +10, +15. Ожидается кратковременный дождь. Ветер северо-западный, северо-восточный 8-13 м/с местами порывы до 18 м/с», — сказано в прогнозе.

В пятницу, 2 июня, ветер будет еще сильнее. Местами будет достигать до 15-20 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до + 19, + 24°C, местами до +14.

В 2022 году в первый день лета на Ямале пошел снег. В этом году синоптики в первые дни июня прогнозировали жару до +29 и дожди.

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Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа 1 июня ожидает штормовой ветер и кратковременный дождь. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду, говорится в прогнозе Обь-Иртышского УГМС. «1 июня днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха + 21…+ 26°C местами до +16, по западу +10, +15. Ожидается кратковременный дождь. Ветер северо-западный, северо-восточный 8-13 м/с местами порывы до 18 м/с», — сказано в прогнозе. В пятницу, 2 июня, ветер будет еще сильнее. Местами будет достигать до 15-20 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до + 19, + 24°C, местами до +14. В 2022 году в первый день лета на Ямале пошел снег. В этом году синоптики в первые дни июня прогнозировали жару до +29 и дожди.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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