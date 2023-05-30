В первый день лета в ЯНАО ожидается штормовой ветер и дождь

Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа 1 июня ожидает штормовой ветер и кратковременный дождь. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду, говорится в прогнозе Обь-Иртышского УГМС.
«1 июня днем будет облачно с прояснениями. Температура воздуха + 21…+ 26°C местами до +16, по западу +10, +15. Ожидается кратковременный дождь. Ветер северо-западный, северо-восточный 8-13 м/с местами порывы до 18 м/с», — сказано в прогнозе.
В пятницу, 2 июня, ветер будет еще сильнее. Местами будет достигать до 15-20 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до + 19, + 24°C, местами до +14.
В 2022 году в первый день лета на Ямале пошел снег. В этом году синоптики в первые дни июня прогнозировали жару до +29 и дожди.
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