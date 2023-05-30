Мэр из ХМАО после череды скандалов взял на работу второго политтехнолога

Глава Нижневартовска назначил нового главу департамента общественных коммуникаций

31 мая 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Виктор Мыльников уже приступил к работе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мэр Нижневартовска Кощенко после череды громких скандалов взял на работу второго политтехнолога. Улучшать имидж власти перед стартом президентской кампании на посту директора департамента общественных коммуникаций будет Виктор Мыльников, о чем URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. До переезда в Югру он работал на выборах в разных регионах страны — от Омской области до Санкт-Петербурга. «Мыльников — креатура вице-мэра Олега Хотинецкого. Они вместе занимались организацией избирательных кампаний в Астрахани. За последние полгода в Нижневартовске произошел целый ряд ЧП — взрыв газа в жилом доме, захват заложников, поножовщина в школе. Поэтому нужно усилить пиар-направление перед выборами президента, чтобы не утратить доверие населения», — сообщил инсайдер. На сайте мэрии Нижневартовска указано, что Мыльников уже занял пост директора департамента общественных коммуникаций и молодежной политики. Ранее URA.RU сообщало, что Хотинецкий на пост вице-мэра Нижневартовска был назначен осенью 2022 года. До этого он занимал аналогичную позицию в администрации Урая.

Мэр Нижневартовска Кощенко после череды громких скандалов взял на работу второго политтехнолога. Улучшать имидж власти перед стартом президентской кампании на посту директора департамента общественных коммуникаций будет Виктор Мыльников, о чем URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. До переезда в Югру он работал на выборах в разных регионах страны — от Омской области до Санкт-Петербурга. «Мыльников — креатура вице-мэра Олега Хотинецкого. Они вместе занимались организацией избирательных кампаний в Астрахани. За последние полгода в Нижневартовске произошел целый ряд ЧП — взрыв газа в жилом доме, захват заложников, поножовщина в школе. Поэтому нужно усилить пиар-направление перед выборами президента, чтобы не утратить доверие населения», — сообщил инсайдер. На сайте мэрии Нижневартовска указано, что Мыльников уже занял пост директора департамента общественных коммуникаций и молодежной политики. Ранее URA.RU сообщало, что Хотинецкий на пост вице-мэра Нижневартовска был назначен осенью 2022 года. До этого он занимал аналогичную позицию в администрации Урая.