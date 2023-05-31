Челябинский блогер вернулся на передовую для выполнения спецзадания

01 июня 2023 в 12:47 Размер текста - 17 +

Евгений Волосов вернулся на фронт после отдыха Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Блогер из Копейска, города-спутника Челябинска, Евгений Волосов вернулся на передовые позиции СВО, чтобы выполнить спецзадание. Как блогер написал в социальных сетях, суть поставленной задачи он расскажет позже. «Я на передке! Много вопросов поступает. Где ты? Куда поехал? Уехал по спецзаданию на передовую, очередная командировка», — написал Волосов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Блогер отметил, что пока не может рассказать подписчикам о сути спецзадания. Но пообещал, что все подробности о направлении и целях его командировки будут известны позже. Копейчанин попал на фронт в ходе частичной мобилизации. Дома у него осталась жена и дети. В своих видео он показывал курс подготовки подразделений во время боевого слаживания, после подписчики следили за фронтовым бытом. В конце января Волосов вернулся домой, но сразу пообещал, что снова уедет на фронт.

Блогер из Копейска, города-спутника Челябинска, Евгений Волосов вернулся на передовые позиции СВО, чтобы выполнить спецзадание. Как блогер написал в социальных сетях, суть поставленной задачи он расскажет позже. «Я на передке! Много вопросов поступает. Где ты? Куда поехал? Уехал по спецзаданию на передовую, очередная командировка», — написал Волосов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Блогер отметил, что пока не может рассказать подписчикам о сути спецзадания. Но пообещал, что все подробности о направлении и целях его командировки будут известны позже. Копейчанин попал на фронт в ходе частичной мобилизации. Дома у него осталась жена и дети. В своих видео он показывал курс подготовки подразделений во время боевого слаживания, после подписчики следили за фронтовым бытом. В конце января Волосов вернулся домой, но сразу пообещал, что снова уедет на фронт.