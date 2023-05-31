31 мая 2023

Челябинский блогер вернулся на передовую для выполнения спецзадания

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, шеврон z, сво, армия россии, штурмовики, военный
Евгений Волосов вернулся на фронт после отдыха Фото:
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Блогер из Копейска, города-спутника Челябинска, Евгений Волосов вернулся на передовые позиции СВО, чтобы выполнить спецзадание. Как блогер написал в социальных сетях, суть поставленной задачи он расскажет позже.

«Я на передке! Много вопросов поступает. Где ты? Куда поехал? Уехал по спецзаданию на передовую, очередная командировка», — написал Волосов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Блогер отметил, что пока не может рассказать подписчикам о сути спецзадания. Но пообещал, что все подробности о направлении и целях его командировки будут известны позже.

Копейчанин попал на фронт в ходе частичной мобилизации. Дома у него осталась жена и дети. В своих видео он показывал курс подготовки подразделений во время боевого слаживания, после подписчики следили за фронтовым бытом. В конце января Волосов вернулся домой, но сразу пообещал, что снова уедет на фронт.

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Блогер из Копейска, города-спутника Челябинска, Евгений Волосов вернулся на передовые позиции СВО, чтобы выполнить спецзадание. Как блогер написал в социальных сетях, суть поставленной задачи он расскажет позже. «Я на передке! Много вопросов поступает. Где ты? Куда поехал? Уехал по спецзаданию на передовую, очередная командировка», — написал Волосов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Блогер отметил, что пока не может рассказать подписчикам о сути спецзадания. Но пообещал, что все подробности о направлении и целях его командировки будут известны позже. Копейчанин попал на фронт в ходе частичной мобилизации. Дома у него осталась жена и дети. В своих видео он показывал курс подготовки подразделений во время боевого слаживания, после подписчики следили за фронтовым бытом. В конце января Волосов вернулся домой, но сразу пообещал, что снова уедет на фронт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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