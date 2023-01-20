20 января 2023

Мобилизованный блогер из Копейска вернулся домой из зоны спецоперации

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Отправка мобилизованных из Тракторозаводского военкомата. Челябинск , амуниция, военкомат, рюкзак, вещмешок, коврик, спецоперация, мобилизация, сво, отправка
Евгений Волосов уже встретился с женой и детьми Фото:

Мобилизованный блогер из Копейска (Челябинская область) Евгений Волосов вернулся домой из зоны спецоперации. В своем telegram-канале он выложил видео встречи с семьей в аэропорту Челябинска.

«Привет всем из Челябинска! Я только прилетел, 21 января. Прилетел по делам и семейным обстоятельствам, дела порешать», — сообщил блогер.

Евгений Волосов уже встретился с женой и детьми. Супруга не смогла сдержать слез, две дочери также были рады возвращению отца. Блогер прилетел из зоны спецоперации вместе с еще одним военнослужащим, которого в аэропорту также встречала подруга.

Копейчанин попал на фронт в рамках частичной мобилизации, которая была объявлена 21 сентября. Он регулярно выкладывает в своих соцсетях истории о быте военнослужащих, рассказывает о тренировках бойцов, показывает вооружение.

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Мобилизованный блогер из Копейска (Челябинская область) Евгений Волосов вернулся домой из зоны спецоперации. В своем telegram-канале он выложил видео встречи с семьей в аэропорту Челябинска. «Привет всем из Челябинска! Я только прилетел, 21 января. Прилетел по делам и семейным обстоятельствам, дела порешать», — сообщил блогер. Евгений Волосов уже встретился с женой и детьми. Супруга не смогла сдержать слез, две дочери также были рады возвращению отца. Блогер прилетел из зоны спецоперации вместе с еще одним военнослужащим, которого в аэропорту также встречала подруга. Копейчанин попал на фронт в рамках частичной мобилизации, которая была объявлена 21 сентября. Он регулярно выкладывает в своих соцсетях истории о быте военнослужащих, рассказывает о тренировках бойцов, показывает вооружение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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