Мобилизованный блогер из Копейска вернулся домой из зоны спецоперации

Евгений Волосов уже встретился с женой и детьми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мобилизованный блогер из Копейска (Челябинская область) Евгений Волосов вернулся домой из зоны спецоперации. В своем telegram-канале он выложил видео встречи с семьей в аэропорту Челябинска.

«Привет всем из Челябинска! Я только прилетел, 21 января. Прилетел по делам и семейным обстоятельствам, дела порешать», — сообщил блогер.

Евгений Волосов уже встретился с женой и детьми. Супруга не смогла сдержать слез, две дочери также были рады возвращению отца. Блогер прилетел из зоны спецоперации вместе с еще одним военнослужащим, которого в аэропорту также встречала подруга.

Копейчанин попал на фронт в рамках частичной мобилизации, которая была объявлена 21 сентября. Он регулярно выкладывает в своих соцсетях истории о быте военнослужащих, рассказывает о тренировках бойцов, показывает вооружение.