14 января 2023
13 января 2023

Челябинский блогер показал свой танк с передовой. Фото

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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, выстрел, танковый биатлон, военные учения, танк т-72, всеармейский этап конкурса арми2021, арми2021
Евгений Волосов показал танк Т-90М с передовой (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Блогер из Копейска Челябинской области Евгений Волосов продемонстрировал танк, на котором они передвигаются на передовой. Фото он разместил в соцсетях.

«Наш танчик Т-90М. Экипаж прям ждет не дождется, ну где эти немецкие, американские, любые танки!», — заявил Волосов в своем telegram-канале.

В комментариях подписчики блогера указали, что это обновленный Т-90 «Прорыв». На вопрос, видели ли бойцы другие разновидности танков — «Коалиция» и «Армата» — Волосов отметил, что на фронте все есть.

Волосов периодически пишет и выкладывает видео на своем канале с рассказами о жизни и быте отряда в зоне проведения спецоперации. Ранее он показывал фронтовой обед, учился боевым искусствам Шаолиня и передавал приветы родственникам сослуживцев.

Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. В сентябре российские власти распорядились начать частичную мобилизацию, которая к настоящему моменту завершена.

Танк помечен надписью

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Блогер из Копейска Челябинской области Евгений Волосов продемонстрировал танк, на котором они передвигаются на передовой. Фото он разместил в соцсетях. «Наш танчик Т-90М. Экипаж прям ждет не дождется, ну где эти немецкие, американские, любые танки!», — заявил Волосов в своем telegram-канале. В комментариях подписчики блогера указали, что это обновленный Т-90 «Прорыв». На вопрос, видели ли бойцы другие разновидности танков — «Коалиция» и «Армата» — Волосов отметил, что на фронте все есть. Волосов периодически пишет и выкладывает видео на своем канале с рассказами о жизни и быте отряда в зоне проведения спецоперации. Ранее он показывал фронтовой обед, учился боевым искусствам Шаолиня и передавал приветы родственникам сослуживцев. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. В сентябре российские власти распорядились начать частичную мобилизацию, которая к настоящему моменту завершена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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