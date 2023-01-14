Евгений Волосов показал танк Т-90М с передовой (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Блогер из Копейска Челябинской области Евгений Волосов продемонстрировал танк, на котором они передвигаются на передовой. Фото он разместил в соцсетях.

«Наш танчик Т-90М. Экипаж прям ждет не дождется, ну где эти немецкие, американские, любые танки!», — заявил Волосов в своем telegram-канале.

В комментариях подписчики блогера указали, что это обновленный Т-90 «Прорыв». На вопрос, видели ли бойцы другие разновидности танков — «Коалиция» и «Армата» — Волосов отметил, что на фронте все есть.

Волосов периодически пишет и выкладывает видео на своем канале с рассказами о жизни и быте отряда в зоне проведения спецоперации. Ранее он показывал фронтовой обед, учился боевым искусствам Шаолиня и передавал приветы родственникам сослуживцев.

Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. В сентябре российские власти распорядились начать частичную мобилизацию, которая к настоящему моменту завершена.