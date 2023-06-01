01 июня 2023

В ХМАО для борьбы с лесными пожарами прислали самолет-амфибию. Видео

Лесные пожары в ХМАО будет тушить самолет-амфибия нового поколения БЕ-200
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Самолет прибыл для борьбы с лесными пожарами Фото:
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В Ханты-Мансийский автономный округ для тушения лесных пожаров в Кондинском районе прислали самолет-амфибию БЕ-200. Аппарат считается последним достижением мировой гидроавиации.

«В Югру прибыл самолет-амфибия БЕ-200 для тушения лесных пожаров в Кондинском районе», — говорится в публикации telegram-канала МЧС по ХМАО. По информации на сайте ведомства, самолет нового поколения является последним достижением мировой гидроавиации.

Ранее URA.RU рассказывало о том, когда жителям округа разрешат ходить в лес. По данным департамента региональной безопасности ХМАО, с начала пожароопасного периода в регионе зарегистрировано более 220 ландшафтных пожаров. Губернатор региона отметила, что причиной большинства возгораний были люди.

Видео: telegram-канал МЧС Югры

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В Ханты-Мансийский автономный округ для тушения лесных пожаров в Кондинском районе прислали самолет-амфибию БЕ-200. Аппарат считается последним достижением мировой гидроавиации. «В Югру прибыл самолет-амфибия БЕ-200 для тушения лесных пожаров в Кондинском районе», — говорится в публикации telegram-канала МЧС по ХМАО. По информации на сайте ведомства, самолет нового поколения является последним достижением мировой гидроавиации. Ранее URA.RU рассказывало о том, когда жителям округа разрешат ходить в лес. По данным департамента региональной безопасности ХМАО, с начала пожароопасного периода в регионе зарегистрировано более 220 ландшафтных пожаров. Губернатор региона отметила, что причиной большинства возгораний были люди. Видео: telegram-канал МЧС Югры
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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