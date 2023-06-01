01 июня 2023

Губернатор ХМАО объяснила, когда снимет запрет на посещение лесов

Губернатор ХМАО: запрет на походы в лес будут сняты, когда условия посещения станут безопасными
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Комаровой с главами города и района. Сургут, комарова наталья
Комарова рассказала, что постоянно следит за ситуацией с пожарами в округе Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила, что жителям округа разрешат ходить в лес, когда это будет безопасно. Об условиях снятия ограничений глава региона рассказала во время прямого эфира в группе «Югра» в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы вынуждены ввести запрет на посещение лесов, чтобы, с одной стороны, защитить леса от безответственного отношения людей, с другой стороны, чтобы оградить самих людей от стихии. Я каждый час отслеживаю ситуацию, и как только условия станут безопасными для человека и для леса — сразу же снимем запрет», — подчеркнула Комарова.

По данным департамента региональной безопасности ХМАО, с начала пожароопасного периода в округе зарегистрировано более 220 ландшафтных пожаров. Губернатор региона отметила, что причиной большинства возгораний были люди.

Ранее URA.RU писало, что с 25 мая в регионе запрещено посещать леса и въезжать в лесные массивы на любых видах транспорта, в том числе для охоты и рыболовства в поймах крупных рек. Также в лесах запрещено использовать открытый огонь.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила, что жителям округа разрешат ходить в лес, когда это будет безопасно. Об условиях снятия ограничений глава региона рассказала во время прямого эфира в группе «Югра» в социальной сети «ВКонтакте». «Мы вынуждены ввести запрет на посещение лесов, чтобы, с одной стороны, защитить леса от безответственного отношения людей, с другой стороны, чтобы оградить самих людей от стихии. Я каждый час отслеживаю ситуацию, и как только условия станут безопасными для человека и для леса — сразу же снимем запрет», — подчеркнула Комарова. По данным департамента региональной безопасности ХМАО, с начала пожароопасного периода в округе зарегистрировано более 220 ландшафтных пожаров. Губернатор региона отметила, что причиной большинства возгораний были люди. Ранее URA.RU писало, что с 25 мая в регионе запрещено посещать леса и въезжать в лесные массивы на любых видах транспорта, в том числе для охоты и рыболовства в поймах крупных рек. Также в лесах запрещено использовать открытый огонь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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