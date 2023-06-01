Губернатор ХМАО объяснила, когда снимет запрет на посещение лесов

Губернатор ХМАО: запрет на походы в лес будут сняты, когда условия посещения станут безопасными

Комарова рассказала, что постоянно следит за ситуацией с пожарами в округе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила, что жителям округа разрешат ходить в лес, когда это будет безопасно. Об условиях снятия ограничений глава региона рассказала во время прямого эфира в группе «Югра» в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы вынуждены ввести запрет на посещение лесов, чтобы, с одной стороны, защитить леса от безответственного отношения людей, с другой стороны, чтобы оградить самих людей от стихии. Я каждый час отслеживаю ситуацию, и как только условия станут безопасными для человека и для леса — сразу же снимем запрет», — подчеркнула Комарова.

По данным департамента региональной безопасности ХМАО, с начала пожароопасного периода в округе зарегистрировано более 220 ландшафтных пожаров. Губернатор региона отметила, что причиной большинства возгораний были люди.

Ранее URA.RU писало, что с 25 мая в регионе запрещено посещать леса и въезжать в лесные массивы на любых видах транспорта, в том числе для охоты и рыболовства в поймах крупных рек. Также в лесах запрещено использовать открытый огонь.