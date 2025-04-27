В Ханты-Мансийском автономном округе предприниматели повышают стоимость загородной аренды в начале мая. Риелторы связывают ситуацию с традиционным ростом спроса в праздники.
«В любом случае, хотя бы на тысячу рублей, но поднимут. В праздники и в выходные, как правило, цены всегда выше. Турбазы посуточно не предоставляют аренду, а вот частники предоставляют. Поэтому спрос на них будет», — рассказала URA.RU эсперт по загородной недвижимости филиала «Этажей» в Югре Светлана Глушенкова.
Стоимость аренды, в зависимости от локации, на майские праздничные дни выросла примерно на 15-20%. Дороже всего отдых обойдется в больших домах и, например, дизайнерских a-frame локациях. Сэкономить на отдыхе в них можно разве что в будни. К примеру, заселившись в предпраздничный день вечером после работы, в отдельных локациях можно сэкономить 5-6 тысяч рублей. Но некоторые предприниматели могут повышать прайс и в такие даты.
Цены в окрестностях Нижневартовска, согласно онлайн-объявлениям, например, на 1-2 мая стартуют с шести тысяч рублей, а максимальный прайс за сутки доходит до 25. В Сургуте ценники также начинаются где-то с 5-6 тысяч, но топовые дома обойдутся уже в 45 тысяч.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО начали распродавать дачи с банями за бесценок. Отдельные локации югорчане выставляли на продажу примерно за 200 тысяч рублей.
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