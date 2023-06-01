В Сургуте завели дело на ученика спецшколы, избившего учителя

Подростку грозит до трех лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) полиция возбудила уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, избившего учителя спецшколы. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах.

«Учитель запретила смотреть телевизор. Подросток начал бить ее кулаками в область лица, а после педагогу досталось несколько раз учебником. Женщина из-за этого полтора месяца провела на больничном с черепно-мозговой травмой. В отношении несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело по статье умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», — сообщил источник.

По данным инсайдера, мальчик рос в семье без отца. Неоднократно убегал из дома и состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. «В 2021 году его отправили в спецшколу. Состоит на учете в психоневрологическом диспансере», — добавил собеседник.

В полиции подтвердили, что в отношении ученика спецшколы было возбуждено уголовное дело за избиение учителя. Подробности случившегося и за что несовершеннолетний попал в спецучреждение, в МВД не уточнили, сославшись на тайну следствия.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО подросток порезал друга ножом. Что стало причиной конфликта, разбирается следственный комитет и полиция.