В ХМАО подросток порезал друга ножом

В Белом Яру Сургутского района подросток порезал сверстника ножом. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах региона.
«Подростки друг с другом знакомы. Предварительно известно, что длительного конфликта между ними не было, наоборот они дружили. Происшествием уже занимается следственный комитет и полиция», — рассказал инсайдер.
Агентство обратилось за комментарием в Следственный комитет по Югре. Информацию обещали дать позже. В УМВД по ХМАО оперативно получить комментарий также не удалось.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске школьник порезал ножом одноклассника. Тогда во время происшествия пострадали оба подростка.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.