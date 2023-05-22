В ХМАО подросток порезал друга ножом

23 мая 2023 в 15:13 Размер текста - 17 +

Подросток порезал друга ножом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Белом Яру Сургутского района подросток порезал сверстника ножом. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах региона. «Подростки друг с другом знакомы. Предварительно известно, что длительного конфликта между ними не было, наоборот они дружили. Происшествием уже занимается следственный комитет и полиция», — рассказал инсайдер. Агентство обратилось за комментарием в Следственный комитет по Югре. Информацию обещали дать позже. В УМВД по ХМАО оперативно получить комментарий также не удалось. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске школьник порезал ножом одноклассника. Тогда во время происшествия пострадали оба подростка.

В Белом Яру Сургутского района подросток порезал сверстника ножом. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах региона. «Подростки друг с другом знакомы. Предварительно известно, что длительного конфликта между ними не было, наоборот они дружили. Происшествием уже занимается следственный комитет и полиция», — рассказал инсайдер. Агентство обратилось за комментарием в Следственный комитет по Югре. Информацию обещали дать позже. В УМВД по ХМАО оперативно получить комментарий также не удалось. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске школьник порезал ножом одноклассника. Тогда во время происшествия пострадали оба подростка.