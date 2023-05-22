22 мая 2023

В ХМАО подросток порезал друга ножом

© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток порезал друга ножом Фото:

В Белом Яру Сургутского района подросток порезал сверстника ножом. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах региона.

«Подростки друг с другом знакомы. Предварительно известно, что длительного конфликта между ними не было, наоборот они дружили. Происшествием уже занимается следственный комитет и полиция», — рассказал инсайдер.

Агентство обратилось за комментарием в Следственный комитет по Югре. Информацию обещали дать позже. В УМВД по ХМАО оперативно получить комментарий также не удалось.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске школьник порезал ножом одноклассника. Тогда во время происшествия пострадали оба подростка.

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В Белом Яру Сургутского района подросток порезал сверстника ножом. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах региона. «Подростки друг с другом знакомы. Предварительно известно, что длительного конфликта между ними не было, наоборот они дружили. Происшествием уже занимается следственный комитет и полиция», — рассказал инсайдер. Агентство обратилось за комментарием в Следственный комитет по Югре. Информацию обещали дать позже. В УМВД по ХМАО оперативно получить комментарий также не удалось. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске школьник порезал ножом одноклассника. Тогда во время происшествия пострадали оба подростка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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