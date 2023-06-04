04 июня 2023

Офицер ВС РФ «Шмель»: золотой генофонд ВСУ почти уничтожили в начале СВО

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
ВСУ потеряли солдат, готовившихся на протяжении восьми лет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Самая опытная, а также подготовленная часть ВСУ была уничтожена еще в начале специальной военной операции. Об этом рассказал офицер Первого армейского корпуса группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным «Шмель».

«В первой половине СВО у них очень много было потерь в личном составе именно тех закаленных в боях контрактников, которых им получилось подготовить в течение восьми лет войны до СВО… И вот этот, можно так сказать, „золотой генофонд“ армии ВСУ, <…> наполовину, а может, где-то и больше, был уничтожен», — сообщил «Шмель» РИА Новости.

Россия проводит на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, основной целью СВО является защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот относится безразлично к жизням солдат своих вооруженных сил. Макгрегор выразил мнение, что Зеленский готов пожертвовать тысячами людей ради достижения своих целей.

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Самая опытная, а также подготовленная часть ВСУ была уничтожена еще в начале специальной военной операции. Об этом рассказал офицер Первого армейского корпуса группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным «Шмель». «В первой половине СВО у них очень много было потерь в личном составе именно тех закаленных в боях контрактников, которых им получилось подготовить в течение восьми лет войны до СВО… И вот этот, можно так сказать, „золотой генофонд“ армии ВСУ, <…> наполовину, а может, где-то и больше, был уничтожен», — сообщил «Шмель» РИА Новости. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, основной целью СВО является защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот относится безразлично к жизням солдат своих вооруженных сил. Макгрегор выразил мнение, что Зеленский готов пожертвовать тысячами людей ради достижения своих целей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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