Полковник Макгрегор: в ВСУ осознали, что Зеленский готов пожертвовать тысячами солдат

04 июня 2023 в 01:31 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский бездумно приносит в жертву сограждан, считает Макгрегор Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жизни солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) не имеют никакого значения для президента Владимира Зеленского. Он готов пожертвовать тысячами ради достижения своих целей. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Украинские военные начали понимать, что дела у них идут не очень хорошо. Они стали постепенно осознавать, что их жизни ничего не стоят, их отправляют погибать впустую, а люди, сидящие в Киеве, — это коррумпированные преступники», — сообщил Макгрегор у себя в youtube-канале. Полковник также высказал мысль о том, что многие солдаты ВСУ подумывают о том, чтобы устранить Зеленского, бездумно приносящего в жертву своих сограждан. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, основными задачами спецоперации также являются денацификация и демилитаризация Украины. Ранее пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за его заявление об использовании украинских сил для выяснения того, «какое оружие лучше».

Жизни солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) не имеют никакого значения для президента Владимира Зеленского. Он готов пожертвовать тысячами ради достижения своих целей. Такое мнение выразил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Украинские военные начали понимать, что дела у них идут не очень хорошо. Они стали постепенно осознавать, что их жизни ничего не стоят, их отправляют погибать впустую, а люди, сидящие в Киеве, — это коррумпированные преступники», — сообщил Макгрегор у себя в youtube-канале. Полковник также высказал мысль о том, что многие солдаты ВСУ подумывают о том, чтобы устранить Зеленского, бездумно приносящего в жертву своих сограждан. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, основными задачами спецоперации также являются денацификация и демилитаризация Украины. Ранее пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за его заявление об использовании украинских сил для выяснения того, «какое оружие лучше».