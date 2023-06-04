В челябинской школе мать обматерила учителя за двойку сына

Мать пыталась оспорить выставленную ее сыну оценку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Челябинку осудили на четыре тысячи рублей за оскорбление учителя. Как пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, она обматерила педагога за выставленную сыну двойку.

«В мае 2023 года во время учебного процесса жительница поселка Рощино при посещении общеобразовательного учреждения, в присутствии учеников высказала в адрес учителя слова оскорбления, выраженные в неприличной форме. Поводом стала двойка сына в тот день, когда его не было в школе», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве отметили, что за свой поступок женщину придали суду. В результате ей назначили наказание в виде штрафа. В настоящее время постановление вступило в законную силу.