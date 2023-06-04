04 июня 2023

В челябинской школе мать обматерила учителя за двойку сына

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школа. Курган, школьный дневник, школа, школьники, ученики, уроки
Мать пыталась оспорить выставленную ее сыну оценку Фото:

Челябинку осудили на четыре тысячи рублей за оскорбление учителя. Как пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, она обматерила педагога за выставленную сыну двойку.

«В мае 2023 года во время учебного процесса жительница поселка Рощино при посещении общеобразовательного учреждения, в присутствии учеников высказала в адрес учителя слова оскорбления, выраженные в неприличной форме. Поводом стала двойка сына в тот день, когда его не было в школе», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве отметили, что за свой поступок женщину придали суду. В результате ей назначили наказание в виде штрафа. В настоящее время постановление вступило в законную силу.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинку осудили на четыре тысячи рублей за оскорбление учителя. Как пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, она обматерила педагога за выставленную сыну двойку. «В мае 2023 года во время учебного процесса жительница поселка Рощино при посещении общеобразовательного учреждения, в присутствии учеников высказала в адрес учителя слова оскорбления, выраженные в неприличной форме. Поводом стала двойка сына в тот день, когда его не было в школе», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что за свой поступок женщину придали суду. В результате ей назначили наказание в виде штрафа. В настоящее время постановление вступило в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...