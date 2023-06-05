В Екатеринбурге проверят алкомаркеты после массового отравления сидром

Общественники проведут проверку точек, где могут торговать суррогатным алкоголем Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Массовое отравление сидром в регионах России

В Екатеринбурге общественники планируют проверить точки, где разливают алкоголь, после истории с массовым отравлением суррогатным сидром в регионах России. Вполне вероятно, что в Свердловской области тоже продавали опасный алкоголь, рассказал URA.RU общественник Дмитрий Чукреев.

«У нас есть информация, где могут разливать такие напитки. Опасность представляют небольшие магазинчики. Крупные сетевые, как правило, сотрудничают только с проверенными поставщиками. Поэтому планируем состыковаться с МВД и устроить рейды. Никто не застрахован от того, что сидр из Самары мог попасть к нам, хотя логистически везти оттуда в Свердловскую область не очень удобно», — поделился Чукреев.

Также он предположил, что в сидре, из-за которого десятки человек попали в больницу, а девять погибли, мог содержаться метанол. Общественник вспомнил случай, когда два года назад в Екатеринбурге накрыли аналогичное производство. «Я видел, в каких условиях делается сидр, из чего, поэтому нет ничего удивительного, что многие отравились», — добавил собеседник.

Из-за суррогатного сидра 5 июня в Димитровграде в Ульяновской области погибли девять человек, еще 22 попали в больницу. Прокуратура Самарской области начала проверку по факту отравления. Полицией ведутся следственные мероприятия. В проверке задействованы все торговые точки и склады алкоголя в области.