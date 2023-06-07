07 июня 2023
06 июня 2023

В ЯНАО юные драгдиллеры попались с крупной партией наркотиков

В Новом Уренгое задержали двух несовершеннолетних наркоторговцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
В Новом Уренгое задержали двоих несовершеннолетних за распространение запрещенных веществ Фото:

В Новом Уренгое задержали двух несовершеннолетних юношей за торговлю наркотическими веществами с использованием интернета. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного управления следственного комитета РФ.

«В Новом Уренгое в мае сотрудниками полиции задержаны двое юношей, при их личном досмотре обнаружено и изъято наркотическое вещество в крупном размере. Другая часть запрещенного вещества, предназначенного для сбыта новоуренгойцам, обнаружена в виде „закладок“ — 32 свертков, разложенных юношами в различных местах города, установлено, что наркотики им передал куратор, с которым юноши поддерживали связь посредством сети интернет», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.

Несовершеннолетним новоуренгойцам предъявлено обвинение по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей». Следователи устанавливают полный круг лиц, причастных к преступлению.

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В Новом Уренгое задержали двух несовершеннолетних юношей за торговлю наркотическими веществами с использованием интернета. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного управления следственного комитета РФ. «В Новом Уренгое в мае сотрудниками полиции задержаны двое юношей, при их личном досмотре обнаружено и изъято наркотическое вещество в крупном размере. Другая часть запрещенного вещества, предназначенного для сбыта новоуренгойцам, обнаружена в виде „закладок“ — 32 свертков, разложенных юношами в различных местах города, установлено, что наркотики им передал куратор, с которым юноши поддерживали связь посредством сети интернет», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Несовершеннолетним новоуренгойцам предъявлено обвинение по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей». Следователи устанавливают полный круг лиц, причастных к преступлению.
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© Служба новостей «URA.RU»
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