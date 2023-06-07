В ЯНАО юные драгдиллеры попались с крупной партией наркотиков

В Новом Уренгое задержали двух несовершеннолетних наркоторговцев

08 июня 2023 в 09:31 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое задержали двоих несовершеннолетних за распространение запрещенных веществ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новом Уренгое задержали двух несовершеннолетних юношей за торговлю наркотическими веществами с использованием интернета. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного управления следственного комитета РФ. «В Новом Уренгое в мае сотрудниками полиции задержаны двое юношей, при их личном досмотре обнаружено и изъято наркотическое вещество в крупном размере. Другая часть запрещенного вещества, предназначенного для сбыта новоуренгойцам, обнаружена в виде „закладок“ — 32 свертков, разложенных юношами в различных местах города, установлено, что наркотики им передал куратор, с которым юноши поддерживали связь посредством сети интернет», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Несовершеннолетним новоуренгойцам предъявлено обвинение по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей». Следователи устанавливают полный круг лиц, причастных к преступлению.

В Новом Уренгое задержали двух несовершеннолетних юношей за торговлю наркотическими веществами с использованием интернета. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного управления следственного комитета РФ. «В Новом Уренгое в мае сотрудниками полиции задержаны двое юношей, при их личном досмотре обнаружено и изъято наркотическое вещество в крупном размере. Другая часть запрещенного вещества, предназначенного для сбыта новоуренгойцам, обнаружена в виде „закладок“ — 32 свертков, разложенных юношами в различных местах города, установлено, что наркотики им передал куратор, с которым юноши поддерживали связь посредством сети интернет», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Несовершеннолетним новоуренгойцам предъявлено обвинение по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей». Следователи устанавливают полный круг лиц, причастных к преступлению.